Radio 101 prestao emitirati program na 101 MHz, nema važeću koncesiju

Zagrebački Radio 101 prestao je emitirati program na 101 MHz u ponedjeljak u ponoć jer nisu pravovremeno dobili novu radijsku koncesiju za područje Zagreba i Zagrebačke županije, a nastavak emitiranja najavili su od utorka isključivo preko internet streaminga.

Odluka o gašenju emitiranja u radisjkom eteru uslijedila je nakon što je prošli petak bio održan sastanak predstavnika Radija 101, Hrvatskog novinarskog društva i Vijeća za elektroničke medije (VEM) gdje je zaključeno da će se u što kraćem roku raspisati nova obavijest o namjeri davanja radijske koncesije koja je istekla 31. svibnja u ponoć.

Radnici Radija 101 prošlog su tjedna zatražili izdavanje privremene koncesije, a nakon što je VEM 19. svibnja odbacio ponudu uprave Radija 101 zbog nepotpune dokumentacije – izvan roka predane potvrde Porezne uprave o podmirenju obaveza te nedostatne potvrde o osiguranom novcu za tromjesečno poslovanje.

Predsjednik VEM-a Josip Popovac, odgovarajući na pitanja radnika Radija 101, objasnio je da Zakon o elektroničkim medijima ne poznaje pojam "privremene koncesije". Zaključak je sastanka da će vijeće, svjesno položaja radnika Radija 101 te njegove tradicije i dugovječnosti na tržištu elektroničkih medija, u što kraćem roku raspisati novu obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, izvijestili su iz VEM-a.

Zaključno, dok se raspiše novi natječaj za koncesiju i na temelju nje dobije nova dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra, Radio 101 će se ugasiti. Od 1984. kao Omladinski radio, 1996. zbog Stojedinice na ulici 100.000 ljudi

Popularna Stojedinica osnovana je 1984. kao Omladinski radio, najveći trenutak slave imao je kada se, zbog najave gašenja nedodjeljivanjem koncesije, u studenom 1996. na središnjem zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića održao skup potpore na kojem se okupilo više od 100.000 ljudi.

Nakon toga, uslijedio je pad popularnosti Radija 101, učestale svađe i odlasci vodećih ljudi tog radija te gomilanje dugova i prelazak u vlasništvo njemačkog poduzetnika Thomasa Alexandera Thimmea krajem 2012. Iako je zbog nedodjejlivanja koncesije i prijetnje gašenja Radija 101 prije gotovo 25 godina bio održan jedan od najmasovnijjih skupova u povijesti Zagreba, sadašnji gubitak koncesije praćen je gotovo redovnim programom Stojedinice uključivši i večernji Phone Box Radija 101u kojem su slušatelji davali potporu opstanku Radija 101 i naručivali svoje pjesme po svojem izboru.

Posljednja tematska emisija prije gašenja Stojedinice bila je legendarna “Rock antologija”, a kao posljednja pjesma u cijelosti puštena je "Always Look on the Bright Side of Life" legendarnih Monty Pythona. Posljednja poruka radijske ekipe prije gašenja u ponoć bila je: “Vraćamo se brzo”, a jingle “Ja sam rodna gruda svih valova - 101”.