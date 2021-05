Agencija za elektroničke medije o Radiju 101: Ne postoji privremena koncesija

Vijeće za elektroničke medije još nije raspravljalo o mogućnosti ponovljenog raspisivanja obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. - Odluka o tome u ovome trenutku nije donesena - rekli su nam u Agenciji za elektroničke medije.

Podsjetimo, koncesija nije dodijeljena jer je jedan radio povukao ponudu, a Radio 101 nije na vrijeme dostavio svu traženu dokumentaciju. Na pitanje hoće li se Radiju 101, kojem idući tjedan istječe koncesija, omogućiti nastavak rada do raspisivanja novog natječaja, kako to traži vlasnik Thomas Alexander Thimme, dobili smo odgovor da Zakon o elektroničkim medijima ne poznaje pojam "privremene koncesije", a člancima od 73. do 75. definiran je postupak davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija.

- Drugi pravni akt kojim je reguliran taj postupak jest Pravilnik o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija. Ugovorom o koncesiji nije predviđena mogućnost produljenja njegova trajanja. Navedena mogućnost nije predviđena ni odredbama Zakona o elektroničkim medijima - ističu u Agenciji za elektroničke medije.