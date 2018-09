Otac koji je pjesmom rastužio Hrvatsku: Sinovi su nam daleko... Kuća nam je ostala prazna

Mario Vinković (56) iz Vrbanje napisao je više od tisuću pjesama, izdao tri knjige, ali nijedna od njih nije izazvala pozornost kao “Sretan put svim sinovima”.

Napisao ju je na povratku iz Zagreba kamo je odvezao najmlađeg sina Vinka (24) koji se odlučio odseliti u Njemačku.

– Trebao sam ga odvesti u Vukovar, ali odlučio sam ga odvesti u Zagreb da budem dulje s njim jer ne znam kada ću ga ponovno vidjeti. Vraćao sam se kući i, onako umoran, tužan i pun emocija, napisao sam pjesmu. Dodatno su me u svemu tome pogađale slike Vinka dok ulazi u autobus i odlazi. One me i dalje proganjaju – kaže Vinković.

Planira se vratiti

Prisjeća se i čovjeka iz Okučana, na štakama, koji je u suzama ispraćao sina u Njemačku. Danas Vinko radi u Njemačkoj kao vozač kamiona i, kako nam je prenio njegov otac, već je uspio nešto i uštedjeti. Plan mu je da se u budućnosti vrati u Hrvatsku i tu pokrene nešto svoje te da ne bude “ničiji sluga”. Govoreći o sinu koji je otišao trbuhom za kruhom, Vinković kaže da je u Vrbanji radio za nekoliko obrtnika, ali da je malo zarađivao. Kao i otac, i Vinko je šumarski tehničar što je posao za koji može zaraditi oko 4500 kuna.

– Strašno mi je žao što je otišao. Supruga Milka i ja radili smo po nekoliko poslova da ih školujemo, a sada su njih trojica na tri strane svijeta. Vinko je u Njemačkoj, Antun u Vinkovcima, a Željko u Zagrebu. Kuća nam je ostala prazna – kaže nam Mario.

Trebao sam ‘lajati’

U pjesmi je napisao i da mu je danas žao što prije nije više “lajao”, objašnjavajući da je trebalo puno ranije dići svoj glas za pogrešne korake u državi koji su se činili, koje su svi vidjeli, ali nisu reagirali.

– Nažalost, nismo. I zato nam djeca odlaze u Njemačku iako je Njemačka trebala biti ovdje. Ovo je stoga pjesma za sve sinove i djecu koja odlaze jer u Hrvatskoj ne vide svoju budućnost. Zato su nam sela i gradovi prazni. Odlaze tamo gdje je poštenije i gdje se rad plati kako treba – zaključio je Vinković.