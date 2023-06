Radi afričke svinjske kuge do sada eutanazirano 236 svinja, sumnja na još 6 gospodarstava

Peti dan od kako je potvrđena afrička svinjska kuga na gospodarstvima u Vukovarsko – srijemskoj županiji danas je u Županji održan sastanak čelnika Ministarstva poljoprivrede i Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane u Županji. Kako je rečeno od pojave bolesti pa do sada na 8 gospodarstava na području županije (Gunja, Privlaka, Rajevo Selo i Posavski Podgajci) potvrđena je pojava afričke svinjske kuge. Govoreći poslije održanog sastanka ministrica poljoprivrede Marija Vučković podsjetila je kako je u petak bila postavljena sumnja na bolest i donesene su prve mjere, a da bolest potvrđena u ponedjeljak.

-Do sada je bolest potvrđena na ukupno 8 gospodarstava od kojih je na njih 7 bolest potvrđena, a jedno gospodarstvo je bilo kontakt. Do trenutka održavanja sastanka ukupno je eutanazirano 236 svinja. Međutim, do početka sastanka imamo postavljenih i novih 6 sumnji – rekla je Vučković.

Dodala je kako su radi mjere propisane različite mjere koje imaju za cilj suzbiti bolest i spriječiti njeno dalje širenje kao i da su sve službe u stalnoj koordinaciji. Komentirajući zabrinutost farmera i činjenicu da je sve stalo kada je riječ o daljem prometu svinja u Vukovarsko – srijemskoj županiji Vučković je rekla kako su mjere restriktivne ali i da su one takve kako bi se što prije suzbila zaraza i što prije omogućio dalji promet svinja.

VEZANI ČLANCI:

Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić potvrdila je kako su mjere maksimalno restriktivne ali i da su takve jer se radi o opasnoj i bolesti koji se brzo širi i gdje je smrtnost zaraženih svinja 100 posto. Pri tome ne postoji lijek niti cjepivo te je jedini način daljeg širenja i suzbijanja bolesti eutanaziranje oboljelih svinja.

-Sada su na snazi najstrože moguće mjere ali one se u ovisnosti o epidemiološkoj situaciji mogu modificirati. U ovisnosti od informacija s terena moguće je da se za subjekte, koji budu poštivali sve sigurnosne mjere i ne budu imali zaraze, moguća su i neka izuzeća – rekla je Karačić.

Podsjetila je na stalnu i kontinuiranu suradnju svih službi na terenu kao i da se na objektima gdje se pojavila zaraza i provela se eutanazija svinja provela kompletna dezinfekcija dok su lešine svinja ovlašteni koncesionari za prikupljanje zbrinuli na propisan način. Najavila je i kako će na područjima pod mjerama farmerima biti dostavljena dezinfekcijska sredstva i spužve za postavljanje dezo barijera.

-Još se ne zna kako se pojavila zaraza u Hrvatskoj. Provedena su epidemiološka istraživanja ali sve ukazuje kako se radi o ljudskom faktoru – rekla je Karačić dodajući kako se dodatnih 6 sumnji na bolest sve nalaze na području koje je već pod mjerama ograničenja.

Pročelnica županijskog Upravnog odjela za poljoprivredu Magdalena Parat kazala je kako se bolest za sada pojavila u tri općine u županiji (Drenovci, Gunja i Privlaka) te da nadležne službe čine sve da se ona ne širi dalje. Prema njenim riječima na području županije je oko 152.000 komada svinja na 1612 OPG-ova. Na zaraženim područjima se nalazi oko 4000 komada svinja.

VIDEO: Svinjska kuga - Uz odstrel divljih svinja pojačan i nadzor farmi