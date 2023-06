Hoće li preživjeti svinjogojska proizvodnja u Vukovarsko - srijemskoj županiji?

Već ionako poljuljana proizvodnja svinja u Vukovarsko – srijemskoj županiji u idućem period biti će na još većim iskušenjima te je pravo pitanje što će u budućnosti uopće biti s njom. Glavni razlog tome je pojava afričke svinjske kuge koja se do sada pojavila kod nekoliko uzgajivača na području županije. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede u srijedu je eutanazirano ukupno 147 komada svinja na gospodarstvima na kojima je utvrđena afrička svinjska kuga u Privlaci, Gunji i Rajevom Selu u Vukovarsko – srijemskoj županiji.

Dan ranije eutanazirano su još 44 svinje na dva objekta na području Posavskih Podgajaca gdje se i pojavila afrička svinjska kuga. Slijedom pojave bolesti ministarstvo je donijelo i naredbu, koja za cilj ima suzbijanje bolesti, a koja sadrži niz ograničenja. Neka od njih se odnose na premještanje svinja, klanje svinja u klaonici i na objektu za vlastite potrebe, premještanje svježeg mesa i mesnih proizvoda izvan zona ograničenja i druge. Rješenjem su definirane zone zaštite kao i zone nadziranja, a ovisno o razvoju epidemiološke situacije, odredit će se nove zone ograničenja.

Sve to što se događa s pojavom afričke svinjske kuge s velikom zabrinutošću prate uzgajivači svinja koji strahuju za svoju dalju budućnost. -Svakako da strahujem jer vidim što se događa, a iz svega toga vidim i što bi se moglo sve dogoditi. Bojim se kako bi u budućnosti moglo doći do toga da Vukovarsko – srijemska županija ostane bez proizvodnje svinja. Zaraza je na par kilometara od nas te molim Boga da mi se bolest ne pojavi na farmama – rekao je Petar Ljubičić iz Soljana koji u vlasništvu ima dvije farme s ukupno 300 komada svinja.

Jednu od farmi preuzeo je prije nekih dva tjedna i u zavisnosti od proizvodnje i prodaje u planu mu je bilo povećanje uzgoja i na do 3.000 komada svinja. Kaže i kako je poslije pojave bolesti, a onda i mjera i ograničenja koja su donesena, da će cijena svinjskog mesa dodatno porasti jer svinjskoga mesa neće biti dovoljno.

-Niz je tu problema o kojima se ne govori. Primjera radi ja sam za danas imao naručenu isporuku svinja kupcu koji je već platio predujam. Sada je donesena odluka o zabrani i te svinje moraju ostati kod mene na farmama te ih i dalje moram hraniti, držati, a i zauzimaju mi mjesto. Nitko ne govori tko će nadoknaditi nam te troškove – ističe Ljubičić.

Smeta ga i činjenica što mu nitko nije došao i rekao što i kako da napravi da preventivno djeluje na širenje bolesti kao i to što do četvrtka nije nigdje vidio dezobarijere iako su prvi slučajevi bolesti potvrđeni u ponedjeljak. SANO ekspert za svinjogojstvo na području jugoistočne Europe Damir Rimac kaže kako je afrička svinjska veliki problem te da se moramo svi zajedno pripremiti na to da će ta bolest problem stvarati godinama dalje.

-Afrička svinjska kuga je bolest koja se već pojavljivala u državama Europe tako da je bilo pitanje vremena kada će pojaviti i kod nas. Niti u jednoj od država gdje je se pojavila bolest svinjogojstvo nije uništeno pa neće biti uništeno niti u Hrvatskoj ali je za očekivati da će uzrokovati ogromne probleme i promjene na tržištu. Za očekivati je da će svinjskog mesa nedostajati na tržištu i da će cijena toga mesa onda dodatno porasti – rekao je Rimac.

Dodaje i kako je za sada dobro to, ako se to tako može reći, što bolest još nije ušla u velike sustave koji u svojim farmama imaju na tisuće svinja. Prema njegovim riječima ti veliki sustavi provode i pridržavaju se svih traženih mjera ali da se problem javlja kod nekih malih i srednjih uzgajivača koji ne provode sve propisane mjere kao i bio zaštitu.

-Ključno je kako će se dalje ponašati farmeri i koliko će biti odgovorni. Vojničkim rječnikom rečeno mi smo u ratu i tako se treba ponašati. Jedna od mjera bi trebala biti i da se krene u izlov divljih svinja koje su glavni prijenosnik bolesti – istakao je Rimac. Govoreći o pojavi bolesti u Hrvatskoj podsjetio je kako se bolest još početkom lipnja pojavila oko Bijeljine (BiH), odnosno vrlo blizu Hrvatskoj, ali i da unatoč tome nije bilo postavljenih dezo barijera. Smatra kako sve ove mjere koje se sada donose su profesionalne ali i da su zakašnjele jer je virus već u Hrvatskoj i dalje se širi što nikako nije dobro.

Zabrinuti su i proizvođači mesnih prerađevina koji također ne znaju što i kako dalje s obzirom da im mjere ministarstva nisu jasne. -Iskreno ne znam kako i što raditi, gdje možemo raditi, klati, prerađivati… Puno je nepoznanica. Kako stvari stoje morat ćemo preradu svinjskog mesa zaustaviti i prebaciti se na preradu drugoga mesa ali koliko dugo to nitko ne zna. Imamo i zaposlene ljude od kojih će neki sada biti višak. Što s njima? Dati im otkaze ili možemo od države očekivati neku pomoć? Kada smo imali običnu svinjsku kugu prije 15-ak godina država nam je nadoknadila nekih 10 posto štete. Bojim se da će tako biti i ovaj put – rekao nam je jedan od prerađivača mesa u Vukovarsko – srijemskoj županiji koji je želio ostati anoniman.

>> VIDEO Državni tajnik Mladen Pavić dao izjavu na temu pojave afričke svinjske kuge