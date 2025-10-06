Radenska nastavlja saditi šume ondje gdje su požari ostavili pustoš

S porukom „Sve što sadimo srcem, uspijeva“, Radenska i ove jeseni nastavlja svoj zeleni put - sadnju šuma na područjima koja su stradala u požarima. U suradnji s inicijativom Boranka i uz podršku svih koji biraju Radensku, na opožarenim područjima Dalmacije uskoro će niknuti novih 10.000 stabala.

„Naši prijatelji i svi koji biraju Radensku snaga su koja stoji iza svake sadnice. Oni su razlog zbog kojeg iz godine u godinu vraćamo život šumama. Jer kad birate Radensku, birate i prirodu - a sve što sadimo srcem, doista uspijeva“, poručuju iz Radenske.

Foto: Promo

Ove jeseni zajedničkim snagama Radenska i Boranka obnavljaju šumske površine na Biokovu, u Segetu kod Trogira i u okolici Šibenika. Sadit će se isključivo domaće vrste drveća - hrast, jasen, bor, pinija i čempres - kako bi se potaknula bioraznolikost i prirodna ravnoteža.

Drveće je naš najtiši, ali najvrijedniji saveznik: daruje nam kisik, hladi zrak, smanjuje stres i pruža utočište mnogim životinjskim vrstama. Svako novo posađeno stablo znači bolji zrak, više hlada i više života za sve nas.

Od svog početka 2018. godine, Boranka je okupila više od 12.500 volontera i posadila preko 135.000 stabala, dok je Radenska u posljednjih šest godina u Hrvatskoj zasadila više od 60.000 stabala. Zajedno pokazuju da se iz pepela mogu roditi nove, zelene šume.

Jer budućnost u kojoj želimo živjeti - sadimo danas. I to srcem.





Foto: Promo

Foto: Promo

Kreativni natječaj „Srcem za sutra“

Radenska ni tu ne staje - povodom nastavka akcije pokreće i kreativni natječaj za učenike osnovnih škola (od 1. do 8. razreda) i njihove mentore. Cilj natječaja je potaknuti najmlađe da kroz likovno stvaralaštvo izraze što za njih znači drvo i šuma te koliko je važna briga za prirodu.

Učenici mogu sudjelovati u bilo kojoj likovnoj tehnici. Pet finalista imat će priliku svoje radove izložiti u sjedištu Radenske, a svi će autori primiti priznanja.

Pobjednik natječaja osvojit će paket Radenske (ruksak, majicu i druge poklone), cjelogodišnju opskrbu Radenskom za svoj razred, a škola pobjednika dobit će tri stabla koja će Radenska zasaditi na njezinu školskom prostoru.