Putovanje u Egipat postalo noćna mora: Hrvati u šoku, vlasnik agencije tvrdi da nije kriv

Četvero mladih Hrvata krajem prošle godine odlučilo je uživati u luksuznom odmoru u egipatskom ljetovalištu Hurgada. Oduševljeni primamljivom ponudom turističke agencije Aurora Star Travel, odlučili su uplatiti aranžman za sedmodnevni all-inclusive odmor po cijeni od 840 eura po osobi. Uplatili su ukupno 3360 eura za četiri osobe i s nestrpljenjem čekali putovanje koje je trebalo početi 30. studenog 2024. godine. Međutim, dan prije puta, na njih je došao hladan tuš.

Vlasnik agencije, obavijestio ih je da je putovanje otkazano zbog propasti poslovnog partnera u Egiptu. Iako su dobili obećanje da će im novac biti vraćen u roku od 48 sati, od tada je prošlo nekoliko mjeseci, a povrat novca nije stigao, piše Dnevnik.hr. Jedna od nesuđenih putnica, ispričava kako su mjesecima pokušavali dobiti svoje novce, ali vlasnik agencije uporno izbjegava njihove pozive i ne ispunjava obećanja.

„Prvi rok za povrat novca bio je dva dana od otkazivanja putovanja, no svaki put bi taj rok bio odgađan. Objašnjenja koja smo dobili od Šerbeca bila su neutemeljena, a novac nismo dobili ni nakon više mjeseci“, izjavila je jedna od prevarene ekipe, dodajući da su u međuvremenu otkrili da nisu jedini koji su prevareni. Na društvenim mrežama su naišli na slične priče drugih putnika koji su se našli u istoj situaciji – rezervirali su putovanja, dobili obavijesti o otkazivanju i prazna obećanja o povratu novca.

Kako bi pokušali dobiti svoje pravo, putnici su slučaj prijavili policiji, no izvještaj o prijevari još uvijek nije podnesen. Također su obavijestili Obrtničku komoru i Udrugu za zaštitu potrošača, a sada planiraju angažirati odvjetnika kako bi osigurali povrat svojih sredstava. S druge strane,vlasnik agencije tvrdi kako nije pronevjerio novac i ističe da je agencija bila pogođena propastima dviju od tri agencije s kojima je surađivao u Egiptu, zbog čega je i on ostao bez novca. Dodaje da je agencija osigurana i da trenutno čeka realizaciju osiguravajuće naknade. No, priznaje da razumije zabrinutost svojih klijenata i napominje da će novac na kraju biti vraćen, iako cijeli postupak traje. Iako agencija trenutno ne posluje, a račun im je blokiran, vlasnik je uvjeren da će svi klijenti na kraju dobiti svoj novac, ali upozorava da je za takve situacije potrebna strpljivost.

>>> VIDEO Kaos u Grčkoj: Letjele benzinske bombe i suzavac, stotine tisuća ljudi na ulicama