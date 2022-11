NATO objavio snimke s vježbi u Europi: 'Cilj je testirati sposobnosti nuklearnog odvraćanja'

NATO je objavio najnoviju snimku s vježbi 'Steadfast Noon' koje su se u sklopu godišnjih aktivnosti održale od 17. do 30. listopada ove godine.

Vježbe su se ove godine održale u zemlji domaćinu Belgiji, kao i iznad Sjevernog mora te Velike Britanije, a više desetaka vojnih zrakoplova sudjelovalo je u ovim vježbama.

Ukupno 60 vojnih zrakoplova raznih varijanti iz 14 različitih zemalja testiralo je svoje sposobnosti nuklearnog odvraćanja.

Neki dijelovi vježbi su i snimljeni te objavljeni na Twitteru NATO-a.

NATO has been exercising nuclear deterrence capabilities over north-western Europe. Exercise "Steadfast Noon" was a routine, recurring training activity and it is not linked to any current world events. No live weapons were used. #DeterandDefend @NATO_AIRCOM pic.twitter.com/UsByDZQxlA