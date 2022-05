STRUČNJACI OPISALI

Putina su prošlog tjedna operirali zbog raka? Oporbeni kanal: Evo kako je to Kremlj sakrio

Navode kako je problem bio i u tome što se stanje ruskog predsjednika pogoršalo tijekom postoperativnog oporavka prije nego je došlo do poboljšenja. Ističu da su svi Putinovi medijski nastupi u razdoblju od 17. do 19. svibnja bili ranije snimljeni, a on je sam 'odradio' dva telefonska razgovora.