Marija Zaharova širi požare po Ukrajini, a gasila bi ih po Bliskom istoku

Dok ruska vojska već četvrtu godinu "specijalno" razvaljuje ukrajinske gradove, glasnogovornica Kremlja Marija Zaharova ovih je dana odlučila održati kratko predavanje svijetu o međunarodnom pravu i zaštiti civila. Povod je rat na Bliskom istoku, u kojem je Moskva pozvala SAD i Izrael da odmah obustave napade na Iran i prestanu gađati civilne ciljeve.

Drugim riječima: kad bombe padaju negdje drugdje, onda je to, kako reče Zaharova, "neprihvatljivo" i prijeti humanitarnom katastrofom. Kad pak ruske rakete padaju po Kijevu, Harkivu ili Odesi, to je očito neki drukčiji oblik međunarodnog prava. Zaharova je usto pozvala sve strane da odbace "dvostruke standarde". To je doista hrabar apel, pogotovo kad dolazi iz države koja je svijetu pokazala kako dvostruki standard može izgledati u svojoj najčišćoj formi. Ako ništa drugo, barem smo dobili novu diplomatsku inovaciju: rusku verziju mirotvorstva u kojoj najprije zapališ tuđu kuću, a zatim sazoveš konferenciju o zaštiti od požara.