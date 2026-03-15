GAF TJEDNA

Marija Zaharova širi požare po Ukrajini, a gasila bi ih po Bliskom istoku

storyeditor/2026-03-14/PXL_REU_211025_140526978.jpg
Autor
Robert Bubalo
15.03.2026.
u 12:10

Kad bombe padaju negdje drugdje, onda je to, kako reče Zaharova, "neprihvatljivo" i prijeti humanitarnom katastrofom. Kad pak ruske rakete padaju po Kijevu, Harkivu ili Odesi, to je očito neki drukčiji oblik međunarodnog prava.

Dok ruska vojska već četvrtu godinu "specijalno" razvaljuje ukrajinske gradove, glasnogovornica Kremlja Marija Zaharova ovih je dana odlučila održati kratko predavanje svijetu o međunarodnom pravu i zaštiti civila. Povod je rat na Bliskom istoku, u kojem je Moskva pozvala SAD i Izrael da odmah obustave napade na Iran i prestanu gađati civilne ciljeve.

Drugim riječima: kad bombe padaju negdje drugdje, onda je to, kako reče Zaharova, "neprihvatljivo" i prijeti humanitarnom katastrofom. Kad pak ruske rakete padaju po Kijevu, Harkivu ili Odesi, to je očito neki drukčiji oblik međunarodnog prava. Zaharova je usto pozvala sve strane da odbace "dvostruke standarde". To je doista hrabar apel, pogotovo kad dolazi iz države koja je svijetu pokazala kako dvostruki standard može izgledati u svojoj najčišćoj formi. Ako ništa drugo, barem smo dobili novu diplomatsku inovaciju: rusku verziju mirotvorstva u kojoj najprije zapališ tuđu kuću, a zatim sazoveš konferenciju o zaštiti od požara.
FOTO 100 fotografija ratnog užasa na Bliskom istoku
storyeditor/2026-03-14/PXL_REU_211025_140526978.jpg
1/100
rat na Bliskom istoku Kremlj glasnogovornica rat u Ukrajini Marija Zaharova

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar Moloh
Moloh
12:43 15.03.2026.

Odvratna babetina.

SE
Serengeti
12:32 15.03.2026.

Luhanks je raketiran od strane ukrajinske vojske 3.6.2014 i pri tome je ubijeno 8 ljudi. Točnost mog navoda svi mogu provjeriti ako u pretraživač upišu "Air attack on pro-Russian separatists in Luhansk kills 8, stuns residents" i otvore članak sa zapadnih medija. Nadalje, 15.7.2014 Ukrajinci su bombardirali grad Snizhne i pri tome ubili 11 ljudi, a ranili 8. Točnost mog navoda svi mogu provjeriti ako u pretraživač upišu "Ukraine conflict: Jet bombs rebel-held town of Snizhne" i otvore članak sa zapadnih medija. Nadalje, Human Rights Watch u svom izvješću javlja da su Ukrajinci u najmanje 4 napada između 12.07 i 21.7 2014 ubili 16 civila sa višecjevnim raketnim bacačima tipa GRAD. Točnost mog navoda svi mogu provjeriti ako u pretraživač upišu "Ukraine: Unguided Rockets Killing Civilians" i otvore članak sa zapadnih medija.

SE
Serengeti
12:32 15.03.2026.

Promašeno. Sada padaju bombe po Rusiji i po Ukrajini - istina. Do prije 4 godine bombe su padale po ruskoj manjini u Ukrajini. 2014-te su Ukrajinci isključili VODU i STRUJU građanima Krima. Tada nisi pisao ništa. Također kada je počeo rat u Ukrajini jesi li tada napisao da je Biden izveo gaf stoljeća jer se pozivaju na međunarodno pravo i Povelju UN-a, a SAD je tijekom ovih 70 godina bombardirao sve živo i neživo i naoružavao vojne hunte i diktatore po svijetu i dovodio ih na vlast?

