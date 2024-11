Putin zbog rata u Ukrajini otpisuje dugove: Opraštaju se milijuni

Uživajte u snijegu dok možete

Oluja Bert napravila kaos po Europi, ljudi su bez struje, ceste su zakrčene, evo što nas čeka sljedeći tjedan

Sutra će biti pretežno sunčano uz jutarnju maglu i mraz u unutrašnjosti. Jutarnje temperature od -5 do -8, na Jadranu i uz Jadran od 0 do 4. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 8 do 14, na Jadranu od 14 do 18C