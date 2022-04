Putin uopće nije bio na uskršnjoj misi u Moskvi? 'Radi se o lažnjaku, sve je unaprijed bilo snimljeno'

Ove je nedjelje objavljeno kako je ruski predsjednik Vladimir Putin prisustvovao misi za pravoslavni Uskrs u Moskvi. Na društvenim mrežama osvanula je i snimka, a brojni smatraju kako se radi o lažnoj snimci te da on uopće nije bio na misi.

Naime, na snimci održane mise vidljiv je Putin koji stoji ispred freske u crkvi i drži svijeću u rukama, no u kadru gdje se pojavljuje pravoslavni svećenik koji je vodio misu, Putina nema ispred te iste freske.

🧵 RUSSIAN PROPAGANDA FAKE: Easter on Russian State TV. Putin was too much of a coward to be present in the church during the actual event. Pre-recorded footage of him added in, and quite poorly. He is missing next to the painting of a crown on a red table on the wall. pic.twitter.com/udLKxKeuov — Igor Sushko (@igorsushko) April 24, 2022

- Putin je prevelika kukavica da bi se pojavio u crkvi tijekom ovakvog događaja. Radi se o ranije snimljenoj misi gdje su ubačeni kadrovi u kojima je on - napisao je jedan korisnik Twittera, a brojni su se složili s tom teorijom.

Naknadno je objavljena i snimka Putina koji stoji zajedno sa svojim tjelohraniteljima u praznoj crkvi, no nije potvrđeno u koje je vrijeme taj video snimljen.

Someone captured Putin on video during the pre-recording of him in an emptied church protected by his body guards. This footage was then broadcast as "live" on Russian state propaganda TV, sprinkled into the actual footage of Easter services. pic.twitter.com/qROmcyhBYk — Igor Sushko (@igorsushko) April 24, 2022

Neki pak vjeruju i da su kadrovi Putina snimljeni još prošle godine, a sve ukazuje na to zbog odijela i kravate koje je iste boje kao i prošlogodišnje, no nijedne od ovih teorija nisu potvrđene.

It's possible the inserted pre-recorded video was from last year - 2021. I'm sure the Twitter sleuths can get to the bottom of it by analyzing last year's videos and photos. See photo from 2021 Easter. Color of his suit, condition of his face, etc. 2021:https://t.co/kTy0z66u3U — Igor Sushko (@igorsushko) April 24, 2022

