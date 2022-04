Najkontroverzniji Nijemac odgovara na kritike zbog Putina: Ne očekujte od mene 'mea culpa'

Mea culpa nije moja stvar, ne bavim se time - poručuje Gerhard Schroeder, bivši njemački kancelar na plaći svog prijatelja, predsjednika Rusije Vladimira Putina, u razgovoru za New York Times, odbacujući kritike da se besramno prodao Putinu, pomogao stvoriti golemu ovisnost Njemačke o ruskom plinu, i da i danas sramoti sebe i svoju zemlju jer se ne želi distancirati od svog ruskog prijatelja koji je pokrenuo brutalnu agresiju na Ukrajinu.

Schroeder osuđuje rusku invaziju na Ukrajinu, kaže da je taj rat pogreška, ali ne želi se javno distancirati od Putina jer vjeruje da bi time izgubio povjerenje čovjeka koji može zaustaviti rat. Na konkretno pitanje o, primjerice, ruskim zločinima u Buči Schroeder odgovara da to treba istražiti, no da ne vjeruje da je zapovjed za takvo što došla od Putina, nego s nižih razina.

Foto: Stringer/REUTERS Former German Chancellor Gerhard Schroeder and Russian President Vladimir Putin are depicted in this graffiti exchanging a kiss at the East Side Gallery in Berlin, Germany April 2, 2022. Slogan reads in German and Russian "Dear God, help me to survive this love". Picture taken during a campaign of artists April 2, 2022. REUTERS/Anne Barth Photo: Stringer/REUTERS

- Mislim da je ovaj rat pogreška i to sam uvijek govorio. Ono što sada trebamo učiniti je stvoriti mir što je brže moguće. Uvijek sam služio njemačkim interesima. Činim što mogu. Bar mi jedna strana vjeruje - citira Schroederove riječi novinarka New York Timesa koja je s njime razgovarala u Hanoveru. I koja nakon tog citata dodaje: ta strana nije njemačka strana.

Schroeder je trenutno najkontroverzniji Nijemac. Socijaldemokrat koji je bio njemački kancelar od listopada 1998. do studenog 2005., postao je personifikacija pogrešne njemačke politike prema Rusiji. Sedamnaest dana nakon silaska s dužnosti kancelara, 5. prosinca 2005., ruski predsjednik Putin nazvao ga je na mobitel i ponudio mu visoku dužnost u kompaniji koja je gradila novi rusko-njemački plinovod Sjeverni tok 2. Sukob interesa bio je već tada očigledan, jer je Schroeder kao kancelar gurao taj veliki infrastrukturni projekt i doveo ga do potpisivanja ugovora, a sada, tako brzo nakon izlaska iz politike, prelazi na plaću kod Putina. Sjeverni tok 1, prvi plinovod koji ruski plin dovodi izravno do Njemačke, zaobilazeći Ukrajinu i Poljsku, također je izgrađen u Schroederovu mandatu. Danas Sjeverni tok 2 ne radi, zaustavljen je zbog ruske agresije prije nego što je proradio, a kroz Sjeverni tok 1 i dalje nesmetano teče plin.

Foto: Sputnik Photo Agency/REUTERS FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin and former German Chancellor Gerhard Schroeder, chairman of the shareholders’ committee at Nord Stream AG, attend the Energy Week International Forum in Moscow, Russia October 2, 2019. Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo Photo: Sputnik Photo Agency/REUTERS

Ruski predsjednik ga je u tom telefonskom razgovoru 2005. zadirkivao u stilu: “Nije valjda da se bojiš raditi za nas”. Ali Schroeder je prihvatio i to, i kasnije još nekoliko skupo plaćenih radnih mjesta u ruskim energetskim kompanijama. Zaradio je milijune od Rusa, vjerujući da je sve veća ovisnost Njemačke o ruskom plinu korisna za Njemačku i ekonomski, zbog oslanjanja njemačke industrije na povoljne energente i druge sirovine koje Rusija ima u izobilju, ali i sigurnosno. S tezom da sve veća ovisnost Rusije o trgovini s Njemačkom umanjuje mogućnost da se Rusija ponaša agresivno i našteti svojim trgovinskim interesima. Ta se teza pokazala kao strateški pogrešna. Nije to bila samo Schroederova teza, dijelili su je kancelari i prije i poslije njega, i njemačka javnost je u nju vjerovala, ali Schroeder je hodajući podsjetnik na to koliko je velika ta pogreška. On se sada brani:

- Svi su se s time slagali posljednjih 30 godina, a sad odjednom svi se prave da su najpametniji - kaže za New York Times. Objašnjava kako i dalje vjeruje da će Njemačka morati surađivati s Rusijom u budućnosti.

- Ne možete dugoročno izolirati zemlju kao što je Rusija, ni politički ni ekonomski. Njemačka industrija treba sirovine koje Rusija ima. Kad ovaj rat završi, morat ćemo se vratiti suradnji s Rusijom - uvjeren je Gerhard Schroeder.

O tome koliko ga se Nijemci trenutno odriču svjedoči i podatak da mu je grad Hanover planirao oduzeti titulu počasnog građanina, što je Schroeder preduhitrio, odrekavši se svojevoljno te titule. Kako podsjeća NYT, posljednji kojemu su gradske vlasti Hanovera oduzele tu titulu bio je, posthumno, Adolf Hitler. Čak je i nogometni klub Borrusia Dortmund, za kojeg kaže da navija od svoje šeste godine, tražio od Schroedera da se javno distancira od Putina, što on nije učinio, nego je otkazao članstvo u klubu. Čak i unutar njegove stranke, SPD, sve je veći pritisak da ga se isključi iz članstva.

U razgovoru s novinarkom američkog lista, Schroeder tvrdi da ne želi dati ostavku na dužnosti u upravljačkim i nadzornim odborima ruskom energetskih kompanija jer bi time izgubio povjerenje jedinog čovjeka za kojeg vjeruje da može zaustaviti ovaj rat: Vladimira Vladimiroviča Putina.

VIDEO Snimka potaknula nagađanja. Ovo dokazuje da je Putin bolestan