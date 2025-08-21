'Putin spreman sastati se sa Zelenskim, no prvo treba riješiti ova pitanja'

Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je sastati se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ali se prvo moraju riješiti neka pitanja, uključivo i ono ima li ukrajinski čelnik legitimitet za potpisivanje sporazuma, rekao je u četvrtak ruski šef diplomacije Sergej Lavrov.

Putin i američki predsjednik Donald Trump sastali su se u petak na Aljasci na prvom rusko-američkom samitu u više od četiri godine, a dvojica čelnika razgovarala su o tome kako okončati rat u Ukrajini. Nakon razgovora, Trump je u ponedjeljak rekao da je počeo dogovarati sastanak ruskog i ukrajinskog čelnika, nakon čega bi uslijedio trilateralni samit na kojem bi i on sudjelovao.

Na pitanje novinara je li Putin voljan sastati se sa Zelenskim, Lavrov je rekao novinarima: "Naš predsjednik je više puta rekao da je spreman sastati se, uključujući i sa Zelenskim." No "sva pitanja koja zahtijevaju razmatranje na najvišoj razini trebaju biti dobro razrađena, a stručnjaci i ministri će pripremiti odgovarajuće preporuke."

Lavrov je rekao da bi prije potpisivanja budućih sporazuma trebalo "riješiti pitanje legitimiteta osobe koja potpisuje te sporazume s ukrajinske strane“. Putin je više puta izrazio sumnje u Zelenskijev legitimitet jer mu je mandat trebao isteći u svibnju 2024., ali zbog rata nisu održani novi predsjednički izbori. Kijev tvrdi da je Zelenskij i dalje legitimni predsjednik.

Ruski dužnosnici kažu da su zabrinuti da bi eventualni budući čelnik, ako Zelenski potpiše sporazum, mogao osporiti taj dokument na temelju toga što je Zelenskijev mandat tehnički istekao. Lavrov je također optužio europske čelnike da pokušavaju potkopati napredak postignut na prošlotjednom samitu SAD-a i Rusije na Aljasci o mogućem mirovnom sporazumu u Ukrajini, prenio je Reuters.

Europski saveznici Kijeva nastoje skrenuti fokus s rješavanja, po Rusiji, "temeljnih uzroka" rata, rekao je. Ponovio je rusku zabrinutost zbog načina na koji se vodi europsku raspravu o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu bez sudjelovanja Moskve.

Bilo kakve ideje koje odstupaju od onih koje je iznijela Rusija u pregovorima s Ukrajinom u Istanbulu 2022. nemaju nikakvih izgleda, rekao je. Lavrov je rekao također da bi raspoređivanje europskog vojnog kontingenta u Ukrajini bilo "neprihvatljivo" za Moskvu, prenio je AFP.

- Strana intervencija na dijelu ukrajinskog teritorija (...) bila bi posve neprihvatljiva za Rusiju - rekao je Lavrov nakon razgovora s indijskim kolegom u Moskvi. Lavrov je optužio Ukrajinu da ne želi "pravedno i trajno rješenje" sukoba. - Ukrajinski režim i njegovi predstavnici (...) jasno pokazuju da ih ne zanima pravedno i trajno rješenje - rekao je.