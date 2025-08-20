Naši Portali
20.08.2025. u 11:53

Posve je iluzorno očekivati od Donalda Trumpa aristokratsko držanje i džentlmenske manire svog prethodnika Franklina D. Roosevelta koji je, vodeći američki narod tijekom perioda Velike depresije, uspio vratiti vjeru u sebe i nacionalni ponos, što bi aktualni predsjednik i formalno, putem parola "Učinimo Ameriku ponovno velikom", silno želio

Bila je to fotografija koja je obišla svijet: britanski premijer Winston Churchill, američki predsjednik Franklin D. Roosevelt i sovjetski vođa Josif Visarionovič Staljin nasmijani, utonuli u foteljama, u zimskim kaputima, vidljivo umorni, ali kako se činilo, zadovoljni nacrtanom poslijeratnom kartom svijeta. Snimljena je 4. veljače 1945. u Jalti, na južnoj obali poluotoka Krima, trajno bilježeći taj povijesni skup trojice čelnika svjetskih velesila okupljenih u nadi za trajan poslijeratni mir.

Točno 80 godina kasnije, ratovi se i dalje vode nesmiljenom žestinom, osobito onaj koji bjesni na teritoriju Ukrajine. Okončat će se, sva je prilika, kao i svi veliki ratovi, kao da nas povijest ničemu nije naučila, nakon četiri godine i za stolom. Premda su ulozi gotovo podjednako golemi, kao i 1945., za stolom danas sjede neki drugi gospodari života i smrti, s nekom posve drugačijom retorikom.

Komentara 1

MP
marinko.przolica
12:14 20.08.2025.

Potpuno je iluzorno očekivati da bi se itko trebao ponašati na naćin kao prije 80-100 godina. Oni koji manje površno prate USA povijest i politiku znat će da se u USA još vodi rasprava o tome da li je FDR s politikama državnog intervencionizma stvarno doprinijeo izlasku iz depredije ili je produžio. A današnje svjetske okolnosti uspoređivati s onima iz 2sv rata je glupo...

DENIS ROMAC

Zelenski izbjegao ponavljanje katastrofe iz veljače, ali mir u Ukrajini i dalje je daleko

Trumpova dobronamjernost prema Zelenskom možda je posljedica činjenice da Amerika nakon Trumpovog prostiranja crvenog tepiha pred osumnjičenim ratnim zločincem i agresorom, odgovornim za stotine tisuća mrtvih, nikad nije izgledala ovako slabo, što je možda zabrinulo i samog Trumpa, koji je posljednjih dana suočen s uvjerljivim optužbama da je postao Putinova marioneta

