Bila je to fotografija koja je obišla svijet: britanski premijer Winston Churchill, američki predsjednik Franklin D. Roosevelt i sovjetski vođa Josif Visarionovič Staljin nasmijani, utonuli u foteljama, u zimskim kaputima, vidljivo umorni, ali kako se činilo, zadovoljni nacrtanom poslijeratnom kartom svijeta. Snimljena je 4. veljače 1945. u Jalti, na južnoj obali poluotoka Krima, trajno bilježeći taj povijesni skup trojice čelnika svjetskih velesila okupljenih u nadi za trajan poslijeratni mir.
Točno 80 godina kasnije, ratovi se i dalje vode nesmiljenom žestinom, osobito onaj koji bjesni na teritoriju Ukrajine. Okončat će se, sva je prilika, kao i svi veliki ratovi, kao da nas povijest ničemu nije naučila, nakon četiri godine i za stolom. Premda su ulozi gotovo podjednako golemi, kao i 1945., za stolom danas sjede neki drugi gospodari života i smrti, s nekom posve drugačijom retorikom.
Posve je iluzorno očekivati od Donalda Trumpa aristokratsko držanje i džentlmenske manire svog prethodnika Franklina D. Roosevelta koji je, vodeći američki narod tijekom perioda Velike depresije, uspio vratiti vjeru u sebe i nacionalni ponos, što bi aktualni predsjednik i formalno, putem parola "Učinimo Ameriku ponovno velikom", silno želio
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
UŽIVO Veliki talent Hajduka potpisuje za Inter! Fabrizio Romano objavio detalje posla
S 26 godina dijagnosticiran mu je rak kože: 'Ovo je simptom koji sam godinama ignorirao'
Želite prijaviti greške?
U nedostatku radnika Hrvatska promovira rad penzionera: Na posao će se vratiti 53.000 umirovljenika
'Izraelski Šešelj' je 'certificirani luđak koji će zapaliti cijeli Bliski istok'
Demarkacijska linija Dalije Orešković: Ipak ima migranata koji nisu dobrodošli u RH, ali samo ako su iz BiH
Sportska i ljudska nepravda je ne dati priliku Srđanu Nediću u Vukovaru 1991!
Još iz kategorije
Za koga god glasali, biračima u Europi na kraju dođe na isto
Na sastanku s Trumpom bili su ljevičarski premijer Britanije Starmer, liberalni Francuz Macron, njemački demokršćanin Merz i tvrđa talijanska desničarka Meloni
Tako je to u dosadnoj Švicarskoj, ljevica i desnica svađaju se oko – poreza!
I dok je lijevi politički spektar za individualno oporezivanje i bračnih i nevjenčanih parova, koje vide kao najpravednije rješenje, konzervativni savez traži raspisivanje referenduma u pokušaju da zastave novi zakon koji, smatraju, kažnjava obitelji u kojima radi jedan supružnik te šteti roditeljima koji ostaju kod kuće
Nije bitno tko je prvi počeo, na turiste se jednostavno ne ide šakama
Zaštitarima zasigurno ljeti trebaju dobri živci, ali na ulici, plaži... ne može uredovati nitko osim policije
Thompson ih oživio, SDP zasad odustao i od Tita zbog boja s revizionizmom
Manipulira se s podatkom da splitska policija 2021. nije utvrdila da je u slučaju Thompsona počinjeno kazneno djelo time što se prešućuje dio "koje se goni po službenoj dužnosti"
Zašto visoki predstavnik ne smijen 'džihad ratnika' Musu, a pravosuđe ga ne procesuira
Ako Musa ne bude kazneno gonjen i politički smijenjen, onda je opravdana ljutnja Srba što su strani i domaći tumači zakona Dodiku odredili zatvor i zabranili mu političko djelovanje
Zelenski izbjegao ponavljanje katastrofe iz veljače, ali mir u Ukrajini i dalje je daleko
Trumpova dobronamjernost prema Zelenskom možda je posljedica činjenice da Amerika nakon Trumpovog prostiranja crvenog tepiha pred osumnjičenim ratnim zločincem i agresorom, odgovornim za stotine tisuća mrtvih, nikad nije izgledala ovako slabo, što je možda zabrinulo i samog Trumpa, koji je posljednjih dana suočen s uvjerljivim optužbama da je postao Putinova marioneta
Glas Evanđelja je nadbiskup Uzinić, a ne fra Marinko u Sinju
Riječki nadbiskup Mate Uzinić svoju je poruku na riječkom Trsatu posvetio nadi, usmjerio prema budućnosti i uputio apel za mir u svijetu i bratstvo među ljudima bez obzira na rasu i narod, klasu ili vjeru.
Plenkovićeva vlast kukavički šuti, a najodgovornija je za još jedan povratak uvijek jedne te iste magle
Thompson, Dalić i ostali vratili su klimu podjele na velike prave i loše nikakve Hrvate
Vidi se da Trump nije čitao, a možda ni čuo za knjigu ‘Završiti rat’
Holbrookeova knjiga ‘Završiti rat’ podsjeća čitatelja da je za uspješne mirovne pregovore potrebno puno sastojaka, i fokusiranost na širu sliku, ali i na detalje
Sazrelo je vrijeme za institucionalnu raspravu i o crvenoj zvijezdi petokraki
Ona nije samo simbol antifašizma nego je i simbol pod kojim su počinjeni masovni zločini nad Hrvatima nakon Drugoga svjetskog rata i u Domovinskom ratu. Riječ je o simbolu totalitarnog režima koji je desetljećima gušio slobodu, identitet i dostojanstvo hrvatskog naroda
Potpuno je iluzorno očekivati da bi se itko trebao ponašati na naćin kao prije 80-100 godina. Oni koji manje površno prate USA povijest i politiku znat će da se u USA još vodi rasprava o tome da li je FDR s politikama državnog intervencionizma stvarno doprinijeo izlasku iz depredije ili je produžio. A današnje svjetske okolnosti uspoređivati s onima iz 2sv rata je glupo...