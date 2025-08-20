Bila je to fotografija koja je obišla svijet: britanski premijer Winston Churchill, američki predsjednik Franklin D. Roosevelt i sovjetski vođa Josif Visarionovič Staljin nasmijani, utonuli u foteljama, u zimskim kaputima, vidljivo umorni, ali kako se činilo, zadovoljni nacrtanom poslijeratnom kartom svijeta. Snimljena je 4. veljače 1945. u Jalti, na južnoj obali poluotoka Krima, trajno bilježeći taj povijesni skup trojice čelnika svjetskih velesila okupljenih u nadi za trajan poslijeratni mir.



Točno 80 godina kasnije, ratovi se i dalje vode nesmiljenom žestinom, osobito onaj koji bjesni na teritoriju Ukrajine. Okončat će se, sva je prilika, kao i svi veliki ratovi, kao da nas povijest ničemu nije naučila, nakon četiri godine i za stolom. Premda su ulozi gotovo podjednako golemi, kao i 1945., za stolom danas sjede neki drugi gospodari života i smrti, s nekom posve drugačijom retorikom.