Putin poslao 12.000 vojnika s Baltika kako bi stvorili prednost u ratu. Poginuli su u Ukrajini

Ruska mornarica je prije šest godina osnovala korpus mornarice čiji je glavni zadatak bio braniti Kalinjingrad, ruski grad koji je izoliran od cjelokupnog teritorija na Baltičkom moru između Poljske i Litve. Sada, šest godina nakon, Rusi su taj isti korpus povukli u Ukrajinu gdje su se trebali boriti u ratu, no ubrzo su bili uništeni.

Elitni 11. Korpus trebao je dati prednost Rusima u ratu s Ukrajina, no umjesto toga ukrajinska ih je vojska uništila.

Inače, ovaj korpus nije nova formacija - radi se o grupaciji postojećih formacija pod jedinstvenim stožerom koji odgovara Baltičkoj floti ruske mornarice. Ovaj korpus između ostalog nadzire motoriziranu diviziju, topništvo, rakete i protuzračnu obranu, a prije rata u Ukrajini, korpus se sadržavao od 12.000 ruskih vojniika u Kalinjingradu sa stotinjak T-72 tenkova, nekoliko stotina borbenih vozila BTR, haubice Msta-S te bacačima rakete BM-27 i BM-30, piše Forbes.

Ključ potencijalne invazije

Špekulira se kako je ovaj 11. Korpus trebao biti ključ u potencijalnoj invaziji na bivše sovjetske republike Litvu, Latviju te Estoniju, a uz to trebao je dobiti i pomoć 18.000 kopnenih vojnika na zapadu Rusije.

- Kalinjingrad je tijekom povijesti bio mjesto koje smo pažljivo promatrali s obzirom na osjetljivu regionalnu situaciju - kazali su američki dužnosnici još u lipnju.

Nakon početka invazije u veljači, gotovo 80 posto kopnenih snaga premješteno je u Ukrajinu - a veliki dio tih snaga u međuvremenu su uništile ukrajinske snage.

Rusi su se nakon nepunih mjesec dana povukli iz glavnog grada Kijeva zbog nemogućnosti prodora, a procjenjuje se kako je oko 50.000 vojnika bilo ubijeno ili ranjeno u tim pokušajima do svibnja. Kako je rat odmicao, a Rusi su gubili sve više vojnih snaga, odlučili su povuči i svojevrsnu perjanicu svoje mornarice - 11. Korpus, i to brodom i zrakoplovom do Belgoroda pa u Harkiv.

Pakao nakon protuofenzive

Reuters je dobio na uvid i neke dokumente koji su pokazivali stvarno stanje ovog korpusa - netom prije ukrajinske protuofenzive, a tri mjeseca nakon njihovog dolaska na ukrajinski teritorij, ovaj je korpus bio na 71 posto snage, dok su neki bataljuni bili na tek desetinu svojih snaga.

Ukrajinskom protuofenzivom situacija se znatno pogoršavala, a 11. Korpus nije bio izoliran u napadima Ukrajinaca. Deseci tisuća Rusa su pobjegli, predali se ili umrli na teritoriju koje je ukrajinska vojska ponovno uspjela zauzeti. Neka izvješća pokazala su kako je upravo 11. Korpus bio najviše ugrožen, dok je američki Centar za strateške i internacionalne studije u Washingtonu krajem rujna izvijetio kako je korpus ''teško oštećen''.

Moguće je kako će se ovaj elitni korpus rekuperirati, no za to će trebati mjeseci odmora i planiranja. Iako je njen osnovni cilj bila obrana Kalinjingrada te uspostava ravnoteže na istoku Europe, trenutno ne može nijedno.

