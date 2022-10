Napad dronova na Crnomorsku flotu: Pojavile su se informacije da je oštećen ponos ruske mornarice

Ruski ratni brod Admiral Makarov oštećen je i onesposobljen za vrijeme napada dronovima od strane Ukrajine na brodove ruske Crnomorske flote na Krimu u blizini Sevastopolja pokazuju snimke nadzornih kamera, prenosi The Guardian.

''Jato dronova'', dio u zrak dio iz vode pogodilo je rusku vojsku oko 4.20 sati po lokalnom vremenu. Video s jednog od dronova pokazuje kako je nepoznato plovilo prošlo između neprijateljskih brodova.

Ukrajinski dužnosnici kazali su kako je nejasno je li Admiral Makarov teško oštećen ili je pak uspio proći samo s lakšim oštećenjima.

Neslužbeni izvještaji govore da je oštećen dio trupa te da je dio radarskog sustava smrskan. Na društvenim mrežama pojavile su se audio snimke na kojima se čuje eksplozija na južnom dijelu Sevastopolja u dijelu koji je poznat pod nazivom Riflemen's Bay u blizini kojeg se nalazi ruske škole.

Rusko ministarstvo obrane reklo je da je Ukrajina koristila devet zračnih i sedam morskih dronova, a nekoliko je presreo ruski helikopter. Nisu spomenuli brod Admiral Makarov, no kazali su kako je došlo da manje štete na minolovcu Ivan Golubec.

Very epic footages from today's attack by drones on the Port in Sevastopol, Crimea

/1 pic.twitter.com/9kDbDBkWPV