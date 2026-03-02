Naši Portali
MEĐUNARODNA AGENCIJA ZA ATOMSKU ENERGIJU

Grossi u Beču: 'Zasad nisu utvrđene štete na iranskim nuklearnim postrojenjima'

A satellite image shows damage to the tunnel entrances of the Isfahan Nuclear Technology Research Center
MAXAR TECHNOLOGIES/REUTERS Ilustracija
Autor
Snježana Herek
02.03.2026.
u 12:05

Glavni direktor IAEA Rafael Grossi je rekao kako “trenutno nema dokaza da su pogođena nuklearna postrojenja poput nuklearne elektrane Bushehr ili istraživačkog reaktora u Teheranu”

Prema izvješću s hitno sazvanog sastanka Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u ponedjeljak u Beču, koje je prenijela Austrijska novinska agencija (APA) “još nije otkrivena nikakva šteta na iranskim nuklearnim postrojenjima nakon nedavnih vojnih američko-izraelskih napada u Iranu i na Bliskom istoku”.

Glavni direktor IAEA Rafael Grossi je rekao kako “trenutno nema dokaza da su pogođena nuklearna postrojenja poput nuklearne elektrane Bushehr ili istraživačkog reaktora u Teheranu”. Također je izjavio da “za sada u susjednim zemljama koje graniče s Iranom nije zabilježena povišena razina zračenja”. Grossi je upozorio da je kontakt s iranskim regulatornim tijelom za nuklearnu energiju izgubljen i da se “što je moguće prije”, mora uspostaviti. I da IAEA ulaže napore da se kontakt ponovno uspostavi. Međunarodna agencija za atomsku energiju, sa sjedištem u Beču, izdala je oštro upozorenje o mogućim rizicima i ozbiljnim posljedicama za nuklearnu sigurnost u cijeloj regiji.

“Ne možemo isključiti moguće ispuštanje zračenja s ozbiljnim posljedicama - uključujući evakuaciju područja veličine velikih gradova ili čak većih od njih”, upozorio je Grossi. Pozvao je sve strane u sukobu na krajnju suzdržanost i na povratak diplomatskim naporima. Kako prenosi APA, iranski veleposlanik pri Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju rekao je na današnjem sastanku u Beču kako su američko-izraelski napadi bili usmjereni i na nuklearna postrojenja i da je nuklearni objekt u Natanzu pogođen.

