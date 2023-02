Putin govorom uspavao svoje uzvanike? Čini se kako su neki zaspali, među njima i Medvedev

Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je svoje godišnje obraćanje parlamentu, nekoliko dana prije prve godišnjice invazije Moskve na Ukrajinu. Zastupnici oba doma parlamenta, Državne dume i Vijeća Federacije, sastali su se tim povodom u blizini Kremlja u centru Gostinij dvor.

Putinov govor trajao je gotovo dva sata. On je, između ostalog, optužio Zapada da želi neograničenu moć te kako je on započeo rat. Također, naglasio je kako ''treba napraviti sve kako bi Rusija pobijedila''. Osim aktualne situacije, komentirao je i razdoblje nakon pada SSSR-a 1991. godine.

VIDEO Putin žestoko kritizirao Zapad: Oni su počeli konflikt, žele neograničenu moć

Njegov govor, prema snimkama i fotografijama objavljenima na društvenim mrežama, neke je uzvanike uspavao. Tako su objavljeni sadržaji na temelju kojih se čini kako je zaspao Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije i bivši premijer.

Dmitry Medvedev, the Putin flunky and ex-Russian president who six weeks ago predicted war between Germany and France, and @elonmusk becoming president of the US, has fallen asleep during Putin's big speech this morning. #DefenestrationAlert pic.twitter.com/82HuSlbF2z

Osim Medvedeva, društvenim mrežama šire se zapisi kako je zaspao i Leonid Slutsky, zastupnik Državne dume. Također, objavljena i kompilacija fotografija drugih uzvanika kojima su oči zatvorene ili koji zijevaju. Među njima je i Sergej Lavrov, ruski ministar vanjskih poslova.

Member of the #Russian #StateDuma #LeonidSlutsky, also decided to take a #nap during #PutinPoopedHimself's historic speech. Had #Slutsky partied too hard in the #Kremlin the day before?



However, one can wonder what the consequences are for falling asleep during #Putin's speech? pic.twitter.com/C4cjkeYdmC