Putin: Nisu nas uspjeli pokoriti. Naš odgovor na militarizaciju Europe bit će uvjerljiv

drži govor na plenarnoj sjednici 22. godišnjeg sastanka Međunarodnog debatnog kluba Valdai Očekuje se da će podijeliti svoja razmišljanja o novom sustavu međunarodnih odnosa.

Tijek događaja: 18:26 - “Pažljivo pratimo inicijative predsjednika Trumpa i vjerujemo da bi moglo biti svjetla na kraju tunela”, rekao je Putin komentrajući sukob na Bliskom istoki. Trump je u ponedjeljak predstavio mirovni plan koji je već dobio podršku izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Nakon govora, Putin je pohvalio Ujedinjene narode kao “najreprezentativniju” međunarodnu organizaciju, suprotstavljajući se Trumpovoj nedavnoj kritici UN-a kao beskorisnog. “Postoje brojni problemi i neki tvrde da je UN paraliziran i u krizi, ali nemamo bolju alternativu”, istaknuo je Putin. Dodao je kako UN posljednjih godina pokazuje multipolarnost, budući da zemlje koje čine globalnu većinu također imaju većinu u političkim odlukama.

18:10 - Putin je u svom govoru odbacio mogućnost da bi Rusija napala zemlje NATO-a, nazivajući to “nemogućim za povjerovati”. Kritizirao je europske države koje, kako tvrdi, “raspiruju histeriju” i pokušavaju ponovno stvoriti neprijatelja u liku Rusije. “Europske vladajuće elite tvrde da je rat s Rusijom blizu, što su gluposti u koje je nemoguće povjerovati jer bi bile protivne našim sigurnosnim interesima”, rekao je Putin, dodajući da su i obični Europljani skeptični, jer ne vide razlog za zaoštravanje odnosa s Rusijom.

Predsjednik je najavio da će Rusija dati “uvjerljiv odgovor” na europsku militarizaciju. “Moramo to uzeti u obzir kako bismo očuvali našu obranu i sigurnost”, rekao je, komentirajući najave poput Njemačke da želi izgraditi najmoćniju vojsku u Europi. Rusija, kaže, pomno će pratiti razvoj situacije, a njezin odgovor bit će, “blago rečeno, prilično uvjerljiv”.

17:56 - Putin tvrdi da sankcije uvedene zbog rata u Ukrajini nisu uspjeli pokoriti Rusiju, koju je opisao kao “najotporniju”.

“Ponosni smo na Rusiju, naš narod i naše oružane snage”, poručio je. Dodao je da se globalna ravnoteža u multipolarnom svijetu ne može uspostaviti bez odobrenja Rusije, ali je upozorio da neki i dalje pokušavaju nanijeti strateški poraz Moskvi.

17:40 - Ruski predsjednik Vladimir Putin upravo drži govor na plenarnoj sjednici 22. godišnjeg sastanka Međunarodnog debatnog kluba Valdai, koji se od 29. rujna do 2. listopada održava u Sočiju, prenosi TASS. Pred više od 140 predstavnika iz više od 40 zemalja, Putin se osvrnuo na “novi globalni poredak” i nužnost prilagodbe promjenama koje, kako je istaknuo, dramatično oblikuju svijet.

“Živimo na raskrsnici i svijet se dramatično mijenja, ulozi su strahovito visoki”, kazao je Putin, naglasivši da multipolarnost predstavlja sadašnju realnost međunarodnih odnosa, ali i izazov u kojem se lako izgubiti. Dodao je kako nikada u povijesti nije bilo toliko različitih igrača na svjetskoj pozornici, koji ipak moraju pronaći zajednički jezik.