Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
RUSKI PREDSJEDNIK DRŽI GOVOR

Putin: Nisu nas uspjeli pokoriti. Naš odgovor na militarizaciju Europe bit će uvjerljiv

Foto: Screenshot Youtube
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
02.10.2025.
u 18:27

Pred više od 140 predstavnika iz više od 40 zemalja, Putin se osvrnuo na “novi globalni poredak” i nužnost prilagodbe promjenama koje, kako je istaknuo, dramatično oblikuju svijet.

  • Predsjednik Vladimir Putin drži govor na plenarnoj sjednici 22. godišnjeg sastanka Međunarodnog debatnog kluba Valdai
  • Očekuje se da će podijeliti svoja razmišljanja o novom sustavu međunarodnih odnosa.

Tijek događaja: 18:26 - “Pažljivo pratimo inicijative predsjednika Trumpa i vjerujemo da bi moglo biti svjetla na kraju tunela”, rekao je Putin komentrajući sukob na Bliskom istoki. Trump je u ponedjeljak predstavio mirovni plan koji je već dobio podršku izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Nakon govora, Putin je pohvalio Ujedinjene narode kao “najreprezentativniju” međunarodnu organizaciju, suprotstavljajući se Trumpovoj nedavnoj kritici UN-a kao beskorisnog. “Postoje brojni problemi i neki tvrde da je UN paraliziran i u krizi, ali nemamo bolju alternativu”, istaknuo je Putin. Dodao je kako UN posljednjih godina pokazuje multipolarnost, budući da zemlje koje čine globalnu većinu također imaju većinu u političkim odlukama.

18:10 - Putin je u svom govoru odbacio mogućnost da bi Rusija napala zemlje NATO-a, nazivajući to “nemogućim za povjerovati”. Kritizirao je europske države koje, kako tvrdi, “raspiruju histeriju” i pokušavaju ponovno stvoriti neprijatelja u liku Rusije. “Europske vladajuće elite tvrde da je rat s Rusijom blizu, što su gluposti u koje je nemoguće povjerovati jer bi bile protivne našim sigurnosnim interesima”, rekao je Putin, dodajući da su i obični Europljani skeptični, jer ne vide razlog za zaoštravanje odnosa s Rusijom.

Predsjednik je najavio da će Rusija dati “uvjerljiv odgovor” na europsku militarizaciju. “Moramo to uzeti u obzir kako bismo očuvali našu obranu i sigurnost”, rekao je, komentirajući najave poput Njemačke da želi izgraditi najmoćniju vojsku u Europi. Rusija, kaže, pomno će pratiti razvoj situacije, a njezin odgovor bit će, “blago rečeno, prilično uvjerljiv”.

 17:56 - Putin tvrdi da sankcije uvedene zbog rata u Ukrajini nisu uspjeli pokoriti Rusiju, koju je opisao kao “najotporniju”.

“Ponosni smo na Rusiju, naš narod i naše oružane snage”, poručio je. Dodao je da se globalna ravnoteža u multipolarnom svijetu ne može uspostaviti bez odobrenja Rusije, ali je upozorio da neki i dalje pokušavaju nanijeti strateški poraz Moskvi.

17:40 - Ruski predsjednik Vladimir Putin upravo drži govor na plenarnoj sjednici 22. godišnjeg sastanka Međunarodnog debatnog kluba Valdai, koji se od 29. rujna do 2. listopada održava u Sočiju, prenosi TASS. Pred više od 140 predstavnika iz više od 40 zemalja, Putin se osvrnuo na “novi globalni poredak” i nužnost prilagodbe promjenama koje, kako je istaknuo, dramatično oblikuju svijet.

“Živimo na raskrsnici i svijet se dramatično mijenja, ulozi su strahovito visoki”, kazao je Putin, naglasivši da multipolarnost predstavlja sadašnju realnost međunarodnih odnosa, ali i izazov u kojem se lako izgubiti. Dodao je kako nikada u povijesti nije bilo toliko različitih igrača na svjetskoj pozornici, koji ipak moraju pronaći zajednički jezik.
FOTO Pokazali svu svoju moć: Pogledajte vojnu vježbu hrvatskih i britanskih vojnika u Gašincima
1/56
Ključne riječi
SAD Europa Rusija Vladimir Putin

Komentara 30

Pogledaj Sve
KO
kolovoz
18:27 02.10.2025.

ma naravno, svi su krivi što si naredio zločinačku agresiju na Ukrajinu, od EU, USA, NATO, Ukrajina, samo ti i rusija niste ništa krivi! ajde....

CA
CarlElias
17:59 02.10.2025.

Rusija više nije značajan faktor novog globalnog poretka.

AP
ante portas
18:26 02.10.2025.

ma mrš više ti i tvoj zločinački režim!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

FILE PHOTO: Aerial view of the Panama Canal
SVJETSKO INŽENJERSKO ČUDO

Vodeni liftovi tu podižu brodove čak 26 metara iznad razine mora, iako je predan Panami, Trump ga silno želi natrag

Priča o Panamskom kanalu, koji je desetljećima bio simbol američke moći, priča je o viziji i ljudskoj ambiciji, ali i o političkim intrigama i tisućama izgubljenih ljudskih života. Priča je to o jednom od čuda modernog svijeta, o tehnološkom trijumfu i monumentalnom inženjerskom postignuću koje je skratilo pomorske putove za 7.800 nautičkih milja, napravilo revoluciju u globalnoj pomorskoj trgovini te preoblikovao ekonomske karte svijeta. Od dana kada je Panamski kanal, kao jedan od najvažnijih pomorskih koridora svijeta pušten u promet, brodovi više nisu morali ploviti kroz opasni Magellanov prolaz, obilazeći cijelu Južnu Ameriku, što je omogućilo brži i jeftiniji protok roba između Atlantskog i Tihog oceana. No, taj 82 kilometra dug umjetni vodeni put, koji presijeca najuži dio Panamske prevlake nije samo prečac između dva oceana, riječ je o veličanstvenom postrojenju koje prkosi zakonima prirode, o složenom sustavu vodenih liftova koji podiže brodove čak 26 metara iznad razine mora.

Učitaj još