Putin: Nisu nas uspjeli pokoriti. Naš odgovor na militarizaciju Europe bit će uvjerljiv

- Predsjednik Vladimir Putin drži govor na plenarnoj sjednici 22. godišnjeg sastanka Međunarodnog debatnog kluba Valdai
- Očekuje se da će podijeliti svoja razmišljanja o novom sustavu međunarodnih odnosa.
Tijek događaja: 18:26 - “Pažljivo pratimo inicijative predsjednika Trumpa i vjerujemo da bi moglo biti svjetla na kraju tunela”, rekao je Putin komentrajući sukob na Bliskom istoki. Trump je u ponedjeljak predstavio mirovni plan koji je već dobio podršku izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Nakon govora, Putin je pohvalio Ujedinjene narode kao “najreprezentativniju” međunarodnu organizaciju, suprotstavljajući se Trumpovoj nedavnoj kritici UN-a kao beskorisnog. “Postoje brojni problemi i neki tvrde da je UN paraliziran i u krizi, ali nemamo bolju alternativu”, istaknuo je Putin. Dodao je kako UN posljednjih godina pokazuje multipolarnost, budući da zemlje koje čine globalnu većinu također imaju većinu u političkim odlukama.
18:10 - Putin je u svom govoru odbacio mogućnost da bi Rusija napala zemlje NATO-a, nazivajući to “nemogućim za povjerovati”. Kritizirao je europske države koje, kako tvrdi, “raspiruju histeriju” i pokušavaju ponovno stvoriti neprijatelja u liku Rusije. “Europske vladajuće elite tvrde da je rat s Rusijom blizu, što su gluposti u koje je nemoguće povjerovati jer bi bile protivne našim sigurnosnim interesima”, rekao je Putin, dodajući da su i obični Europljani skeptični, jer ne vide razlog za zaoštravanje odnosa s Rusijom.
Predsjednik je najavio da će Rusija dati “uvjerljiv odgovor” na europsku militarizaciju. “Moramo to uzeti u obzir kako bismo očuvali našu obranu i sigurnost”, rekao je, komentirajući najave poput Njemačke da želi izgraditi najmoćniju vojsku u Europi. Rusija, kaže, pomno će pratiti razvoj situacije, a njezin odgovor bit će, “blago rečeno, prilično uvjerljiv”.
17:56 - Putin tvrdi da sankcije uvedene zbog rata u Ukrajini nisu uspjeli pokoriti Rusiju, koju je opisao kao “najotporniju”.
“Ponosni smo na Rusiju, naš narod i naše oružane snage”, poručio je. Dodao je da se globalna ravnoteža u multipolarnom svijetu ne može uspostaviti bez odobrenja Rusije, ali je upozorio da neki i dalje pokušavaju nanijeti strateški poraz Moskvi.
17:40 - Ruski predsjednik Vladimir Putin upravo drži govor na plenarnoj sjednici 22. godišnjeg sastanka Međunarodnog debatnog kluba Valdai, koji se od 29. rujna do 2. listopada održava u Sočiju, prenosi TASS. Pred više od 140 predstavnika iz više od 40 zemalja, Putin se osvrnuo na “novi globalni poredak” i nužnost prilagodbe promjenama koje, kako je istaknuo, dramatično oblikuju svijet.
"Živimo na raskrsnici i svijet se dramatično mijenja, ulozi su strahovito visoki", kazao je Putin, naglasivši da multipolarnost predstavlja sadašnju realnost međunarodnih odnosa, ali i izazov u kojem se lako izgubiti. Dodao je kako nikada u povijesti nije bilo toliko različitih igrača na svjetskoj pozornici, koji ipak moraju pronaći zajednički jezik.
