Putin sam na Božić: Na misi mu se pridružili samo svećenici i snimatelj

Ruski predsjednik Vladimir Putin u subotu je sam prisustvovao božićnoj službi pravoslavne crkve unutar katedrale u Kremlju, umjesto da se pridruži drugim vjernicima u javnom slavlju. Ruska novinska agencija RIA objavila je da je to prvi put u više godina da je Putin obilježio Božić u Moskvi, a ne u regiji oko prijestolnice.

Državna televizija prikazala je dva videosnimka Putina uživo unutar pozlaćene katedrale Navještenja dok su pravoslavni svećenici vodili ponoćku, poznatu kao Božanska liturgija, piše Reuters. Mnogi pravoslavni kršćani slave Božić od 6. do 7. siječnja.

Lonely Putin came out of his bunker and stands in the Annunciation Cathedral in the Moscow Kremlin



Everything in this video is beautiful, but we recommend to pay special attention to the Christmas tree.



And the priest is probably a FSB officer. pic.twitter.com/Wtx2jK6Tyc