Puno priče, a svejedno 'nedovoljna upoznatost'

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan bio je prvi strani državnik koji je telefonski nazvao Zorana Milanovića nakon pobjede na predsjedničkim izborima. Znamo da je bio prvi jer to je rekao sâm Milanović, a moguće je da je bio i jedini (koji zove telefonski), no to nije toliko važno. Bilo je to u siječnju 2020., a Erdoğan i Milanović u polusatnom su se razgovoru dotaknuli i pitanja Bosne i Hercegovine. U četvrtak ovoga tjedna, dvije i pol godine poslije, evo Erdoğana na Pantovčaku i dvojica se predsjednika u razgovoru opet dotiču i Bosne i Hercegovine. Ali, sad već možemo izmjeriti učinak tog virtualnog ili stvarnog Milanovićeva lobiranja kod Erdoğana za pomoć u rješavanju hrvatskog pitanja u BiH: na svim medijskim mjeračima kazaljka pokazuje da je taj rezultat – u ništa.