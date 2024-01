Pucnjava u školi u Americi: Ima poginulih i ranjenih

U srednjoj školi Perry u američkoj saveznoj državi Iowa došlo je do pucnjave, prema informacijama koje prenose američki mediji. Najmanje jedna osoba je poginula, a ima i ranjenih u pucnjavi koja se dogodila u četvrtak ujutro prema lokalnom vremenu, piše ABC News.

