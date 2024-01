Sandra je nestala prije 11 godina, išla se naći sa strancem s interneta: Sada pronašli tijelo u potopljenom vozilu?

Ronilački tim na Floridi tvrdi da je pronašao tijelo žene koja je nestala prije 11 godina. Sunshine State Sonar izvijestio je da je njihov tim za potragu locirao tijelo Sandre Lemire potopljeno u kombiju u jezercu blizu Disney Worlda. Na Facebooku su objavili i fotografije i videa crvenog kombija koji je izvučen iz jezera u Orlandu u američkoj saveznoj državi Florida.

Prema informacijama policije, Lemire je posljednji put viđena kako napušta dom svoje bake u Orlandu 2012. godine, a vozila je crveni kombi marke Ford Freestyle iz 2004. godine. Prema policijskom izvješću, bila je na putu za Kissimmee kako bi se sastala s muškarcem kojeg je upoznala putem internetske stranice za upoznavanje. Policija je navela i da je Lemire često susretala muškarce putem interneta.

Policija Orlanda potvrdila je za Fox News da je Fordov kombi iz 2004. pronađen u nedjelju u vodi. Još uvijek je nejasno otkada je tamo. Policija trenutno radi na identifikaciji ostataka pronađenih u kombiju, ali nije željela potvrditi je li riječ o tijelu Sandre Lemire. Istragu prometne nesreće vodi patrola autoceste Floride, a preliminarno izvješće navodi da je kombi izletio s kolnika i završio u jezeru.

Timothy Lemire, sin Sandre Lemire, potvrdio je na Facebooku da je u kombiju pronađeno tijelo njegove majke.

- Čini se da je malo prebrzo skrenula s izlaza i otišla ravno u vodu - napisao je Lemire. - Najviše me boli razmišljanje je li patila... ili je znala da je zarobljena i da ne može izaći! Ubija me i sama pomisao da je znala da će proći.. jednostavno ne znam kako to prihvatititi. Samo bih volio da sam imao priliku oprostiti se od nje - nastavio je.

