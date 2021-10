Pucnjava u američkoj srednjoj školi: Ozlijeđeno četvero osoba, napadač je u bijegu

Najmanje četvero ljudi ozlijeđeno je u pucnjavi koja se u srijedu ujutro dogodila u Timberview srednjoj školi u Arlingtonu.

Pucnjava je navodno izbila nakon tučnjave između srednjoškolaca na drugom katu zgrade, prenosi NBC. Srednjoškolac Timothy George Simpkings (18) u jednom je trenutku izvadio pištolj i počeo pucati, a policija je još u potrazi za njim.

- Ako se susretnete s ovom osobom ili znate ikakve informacije odmah nazovite 911, navela je američka policija.

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp