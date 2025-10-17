Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
U KBC SESTRE MILOSRDNICE

Po prvi put u Hrvatskoj izvedena operacija fokalne terapije raka prostate nano nožem

Foto: KBC Sestre milosrdnice
1/7
VL
Autor
vecernji.hr
17.10.2025.
u 12:47

Postupak je izveden uz stručno mentorstvo prof. dr. Alistaira Greya iz Londona, jednog od vodećih svjetskih stručnjaka za fokalnu terapiju i primjenu elektroporacije u onkourologiji.

U Klinici za urologiju KBC-a Sestre milosrdnice uspješno je izvedena prva operacija fokalne terapije raka prostate nano nožem u Hrvatskoj, čime je ova ustanova postala pionir u primjeni najmodernijih minimalno invazivnih metoda liječenja karcinoma prostate u zemlji i regiji.

Riječ je o inovativnom postupku koji koristi ireverzibilnu elektroporaciju (IRE) – tehnologiju kojom se pomoću kratkih, visokonaponskih električnih impulsa ciljano uništavaju tumorske stanice, dok se okolno zdravo tkivo prostate i važni anatomski strukturalni elementi (živci, krvne žile, mokraćna cijev) u najvećoj mjeri pošteđuju. Time se omogućuje učinkovito i precizno liječenje raka prostate uz znatno manji rizik od komplikacija u usporedbi s klasičnim kirurškim ili zračenjem.

Postupak je izveden uz stručno mentorstvo prof. dr. Alistaira Greya iz Londona, jednog od vodećih svjetskih stručnjaka za fokalnu terapiju i primjenu elektroporacije u onkourologiji. - Ovo je važan iskorak za hrvatsku medicinu. Fokalna terapija nano nožem omogućuje precizno i po pacijenta znatno manje opterećujuće liječenje raka prostate, uz očuvanje funkcije i kvalitete života - istaknuo je prof. dr. sc. Igor Tomašković, predstojnik Klinike za urologiju.

Ključne riječi
KBC Sestre milosrdnice rak prostate operacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još