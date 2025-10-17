Po prvi put u Hrvatskoj izvedena operacija fokalne terapije raka prostate nano nožem

U Klinici za urologiju KBC-a Sestre milosrdnice uspješno je izvedena prva operacija fokalne terapije raka prostate nano nožem u Hrvatskoj, čime je ova ustanova postala pionir u primjeni najmodernijih minimalno invazivnih metoda liječenja karcinoma prostate u zemlji i regiji.

Riječ je o inovativnom postupku koji koristi ireverzibilnu elektroporaciju (IRE) – tehnologiju kojom se pomoću kratkih, visokonaponskih električnih impulsa ciljano uništavaju tumorske stanice, dok se okolno zdravo tkivo prostate i važni anatomski strukturalni elementi (živci, krvne žile, mokraćna cijev) u najvećoj mjeri pošteđuju. Time se omogućuje učinkovito i precizno liječenje raka prostate uz znatno manji rizik od komplikacija u usporedbi s klasičnim kirurškim ili zračenjem.

Postupak je izveden uz stručno mentorstvo prof. dr. Alistaira Greya iz Londona, jednog od vodećih svjetskih stručnjaka za fokalnu terapiju i primjenu elektroporacije u onkourologiji. - Ovo je važan iskorak za hrvatsku medicinu. Fokalna terapija nano nožem omogućuje precizno i po pacijenta znatno manje opterećujuće liječenje raka prostate, uz očuvanje funkcije i kvalitete života - istaknuo je prof. dr. sc. Igor Tomašković, predstojnik Klinike za urologiju.