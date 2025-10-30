Prvi tajnik MVEP-a i diplomat priznali krivnju i nagodili se s EPPO-om. Osuđeni na rad za opće dobro i ostali bez 26.000 eura

Davorin Goleš, koji je u inkriminirano vrijeme bio profesionalni diplomat i prvi tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova (MVEP) i Ivica Barišić, profesionalni diplomat protiv kojih je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u srpnju podigao optužnicu zbog lažiranja putnih naloga, priznali su krivnju te su se nagodili s tužiteljstvom. Na temelju te nagodbe obojica su na zagrebačkom Županijskom sudu zbog zloporabe položaja i ovlasti osuđeni na po sedam mjeseci zatvora koji su im zamijenjeni radom za opće dobro. Oduzeta im je i protupravno stečena imovinska korist od po 12.700 eura, a obojica su to već uplatili u proračun tijekom istrage. Zajedno moraju platiti i 2100 eura sudskih troškova.

Prema optužnici, njih je dvojicu EPPO je teretio da su od srpnja 2020. do kraja rujna 2024. bili uključeni u neovlaštene financijske malverzacije vezane za njihova službena putovanja u inozemstvo. Putovanja su se odnosila na projekt – Ugradnja sigurnosne opreme za pojedine diplomatske misije i konzularne urede Republike Hrvatske u inozemstvu, sufinanciran sredstvima Fonda za unutarnju sigurnost – Instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i vize i Državnog proračuna Republike Hrvatske. EPPO spomenuti dvojac tereti da je u 24 navrata krivotvorio hotelske račune u koje je unosio netočne podatke o imenu primatelja računa, broju noćenja i troškovima smještaja. Tako krivotvorene račune su zatim prilagali službenim putnim nalozima, kako bi prijevarno ishodili naknadu putnih troškova. Na temelju tako krivotvorene dokumentacije isplaćeno im je ukupno oko 26.000 eura neopravdanih putnih troškova, od čega se polovina isplaćenog iznosa odnosi na Fond za unutarnju sigurnost Unije. Radilo se o računima za hotele u Budimpešti, Ottawi, New Yorku, Banja Luci, Bruxellesu....

Inače, ta je priča počela u travnju kada su istrage pokrenuli i USKOK i EPPO, protiv ukupno sedam osoba. Svoju petoricu je USKOK optužio u srpnju da su lažiranjem putnih naloga proračun oštetili za 3582 eura.