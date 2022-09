Prvi put se za predsjednika Austrije natječe čak sedam kandidata

Jučer je istekao službeni rok za sticanje kandidatskog statusa na glasačkom listiću za predstojeće predsjedničke izbore u Austriji, koji će se održati 9. listopada. Od jedanaestero prijavljenih kandidata njih čak sedmero je prikupilo 6.000 potrebnih potpisa podrške austrijskih građana. Svi oni su muškog roda. Među njima je i aktualni austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen (78), koji želi osvojiti svoj drugi šestogodišnji mandat.

Iako je Van der Bellen u medijima proglašen za glavnog favorita, istraživači javnog mnijenja i analitičari tvrde da to neće biti baš tako jednostavan posao s obzirom na veliko nezadovoljstvo u narodu poskupljenjima, energetskom krizom i raznim vladinim spornim potezima.

Bilo kako bilo, ovo je prvi put u austrijskoj poslijeratnoj izbornoj povijesti da se za dužnost predsjednika Austrije natječe čak sedam kandidata, izvijestila je austrijska televizija ORF. Istaknula je kako će to biti zanimljiva i napeta borba Van der Bellena i njegovih šestero izazivača. Uz opasku kako su oni ne samo posve različitih, nego su neki od njih i vrlo upitnih profila. Među njima je i “buntovni” proizvođač GEA cipela Heinrich Staudinger (69), koji je navodno uspio prikupiti 9.000 potpisa.

Predsjednik “Stranke piva, inače liječnik, glazbenik i kabaretist ”Dominik Wlazny alias Marko Pogo (35) prikupio je 6.000 potpisa podrške, a bloger i bivši političar krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ) odnosno Pokreta za budućnost Austrije (BZÖ) Gerald Grosz (45) njih 9.000. Predsjednik stranke MFG protiv vladinih korona mjera, odvjetnik Michael Brunner (61) dobio je potporu 9.000 austrijskih građana, a odvjetnik i kolumnist Tassilo Wallentin (48) čak 18.000. Nešto malo više od Brunnera odnosno 18.500 potpisa prikupio je Walter Rosenkranz pučki pravobranitelj i kandidat krajnje desnice (FPÖ), kojeg neki proglašavaju za glavnog Van der Bellenovog izazivača.

“Vrlo je upečatljiv znak da me je toliko ljudi u Austriji podržalo”, rekao je Rosenkranz, istaknuvši kako je on “kandidat sredine” i stoga očekuje da će za njega uz njegove FPÖ-ovce glasati i oni iz “narodnjačkih” (ÖVP) i socijaldemokratskih (SPÖ) redova.

Napomenuo je kako mu je cilj biti drugi i otjerati Van der Bellena u drugi izborni krug.

Van der Bellen je pri sakupljanju potpisa dobio naklonost 25.000 Austrijanaca.

“Želim pobjedu već u prvom krugu”, poručio je aktualni austrijski predsjednik u pohodu na drugi mandat. Mediji navode kako su Van der Bellenove prednosti - iskustvo, neovisnost i stabilnost.

Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS Austrian President Alexander Van der Bellen presents his statements for support for the upcoming presidential elections in Vienna, Austria September 2, 2022. REUTERS/Leonhard Foeger Photo: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Politologinja Karin Stainer Hämmerle nije baš uvjerenja da Austrijanci za novog predsjednika države žele starijeg gospodina poput Van der Bellena.

“On nije više svjež vjetar iz 2016. godine. Osim toga stoji iza političkog sustava koji je kod mnogih upitan”, istaknula je austrijska politologinja. Sličnog mišljenja je i Christoph Haselmayer iz Instituta za ispitivanje javnog mnijenja IFDD, koji smatra da bi široka potpora koju ima Van der Bellen mogla biti problem.



“Čelnici pokrajina, stranke i nevladine organizacije, gotovo svi podupiru predsjednika. I to bi moglo postati problematično”, tvrdi Haselmayer i obrazlaže: “Povjerenje ljudi je palo na najnižu moguću razinu. Koncerni ljude šalju na rad sa skraćenim radnim vremenom zbog krize s plinom, a mnogi gubitnici zbog poskupljenja vide Van der Bellena kao predstavnika aktualne vlade”. Vlade koja prema nekim analitičarskim procjenama dovoljno ne osluškuje “bilo” naroda koji sve više stenje pod teretom inflacije i poskupljenja.

I živi u strahu od mogućih nestašica energenata, ističu austrijski analitičari.

Kako izvještavaju domaći mediji, do danas navečer nadležna izborna tijela prebrojati će i provjeriti sve prikupljene potpise potpore za sve navedene predsjedničke kandidate. Konačan izgled glasačkog listića i imena kandidata za predsjedničke izbore biti će poznatii 8. rujna.