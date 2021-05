Večeras se održava svadba bez socijalne distance i maski: 'Imamo hrvatsku svadbu, samo bez mladenaca'

Počinje možda najiščekivanija ovogodišnja 'svadba'. Ispred svečane sale Riverside Golf Cluba Zagreb polako se okupljaju prvi 'svatovi'.

U subotu oko 21 sat započeo je drugi pilot projekt Nacionalnog stožera civilne zaštite i Nezavisne udruge ugostitelja - probna svadba kojoj je cilj dokazati kako su događaji i okupljanja ponovno sigurni za one koji su primili obje doze cjepiva, preboljeli koronu ili imaju negativan PCR test.

Prije nego što uđu u salu, moraju se prijaviti na jednom od tri pulta. Prvi pult je za cijepljene, odnosno za one koji su primili dvije doze cjepiva protiv koronavirusa, drugi za testirane, one koji su se u posljednja 24 sata podvrgli PCR testiranju, a treći za one koji su preboljeli COVID-19.

Kako doznajemo, uzvanike će zabavljati bend Prava stvar koji je jedva čekao da ponovno zasvira na piru.

- Bend Prava stvar nije nastupao od rujna 2020. godine, no uzmemo li u obzir da korona traje već više od godinu dana kod nas se radi o otprilike pedesetak otkazanih svadbenih i drugih događanja. To je rezultiralo i velikim financijskim gubitkom I padom prihoda od oko 80% koji se ne odražava samo na šest članova benda, pa govorimo ukupno o oko dvadesetak ljudi na koje je korona i nemogućnost sviranja imala veliki utjecaj. Moram napomenuti da se neki od nas bave samo ovim poslom i nemaju drugih prihoda pa su se u ovoj situaciji morali početi baviti i drugim poslovima kako bi mogli preživjeti. Kad govorim o ovih pedesetak izgubljenih prilika/svirki tu mislim i na inozemstvo kao što su Austrija, Njemačka. I u Sloveniji smo trebali biti angažirani na nekoliko svadbenih svečanosti. Samo da dodam da ovaj bend nastupa već dvadeset godina, uskoro nam je obljetnica. Svi ga jako volimo, volimo glazbu, ona nas ispunjava I to je naš način života. Jako nam fali svirka i ne možemo dočekati da se sve vrati u normalu kako bi opet počeli živjeti, raditi i funkcionirati kao nekada. Jako sam ponosan da je baš naš bend Prava stvar odabran za ovaj pilot projekt I da imamo priliku u njemu sudjelovati, to nam puno znači I nadam se da se uskoro vraćamo na staro - poručio je frontmen Prave stvari Dalibor Medvedec.

Iako na ovoj nesvakidašnjoj svadbi neće biti mlade i mladoženje, bacanja buketa i djeveruša, zabave i dobre klope neće manjkati.

Na jelovniku su tako, doznajemo dalmatinski pršut, selekcija domaćih sireva i salama, dimljena tuna na salatu, spring rolice, sushi, gorgonzola s mariniranim breskvama, kruškama i orašastim plodovima, salata od baby hobotnice s povrćem, istarskim maslinama i sirom, salata od bukovača s mesnatom paprikom, rikulom i prženim listićima badema, ploškice ramsteka na salati, domaći zapečeni štrukli, svinjska rolada punjena špekom, umak od šumskih plodova s domaćim njokima, pileći medaljoni u panco mrvicama s rižotom te pečena teletina „ala peka“ s krumpirom i povrćem. Za bogatu svatovsku trpezu pobrinuo se Catering Majetić.

Nakon služenog početka ovog epidemiološki prihvatljivog vjenčanja, javnosti će se obratiti Jurica Protić, član Nezavisne udruge ugostitelja i vlasnik cateringa Zvono i epidemiologinja HZJZ-a dr. Tatjana Nemec Blažić, a njihovo će obraćanje moderirati Žakline Troskot, predsjednica Nezavisne udruge ugostitelja

- Nakon uspješnog četvrtak tu smo da pokažemo da su i svadbe sigurne. Svi uzvanici obavezali su se da će idući tjedan testirati na koronu pa ćemo imati rezultate uspješnosti ova prva dva pilot projekta- kazala je Žaklina Troskot.

Večeras radimo klasičnu hrvatsku svadbu, jedino nemamo mladence, kazala je

- Ako ovo bude uspješno, očekujemo popuštanju mjera krajem lipnja jer ćemo dokazati da je staro normalno moguće. Nakon što prođe, u suradnji sa stožerom donijet ćemo adekvatne protokole za sigurno održavanje evenata - naveo je Jurica Protić.

Okupljenima se obratila i epidemiologinja HZJZ-a dr. Tatjana Nemec Blažić.

- Tu sam s timom HZJZ-a koji podržava ovu inicijativu. Popuštanje mjera ovisi o brojnim čimbenicima, ali pilot projekti su prvi korak. Trebamo u dalje biti oprezni te vidjeti kako će se brojevi dalje kretati. No ovo je pokazatelj da u odgovornim okvirima stvari mogu funkcionirati kao prije. Brojke još nisu zadovoljavajuće za popuštanje mjera, imamo gotovo 1000 novozaraženih i dosta hospitaliziranih. Ovo nije znanstveno istraživanje već pilot projekt ispitivanja razmjerno sigurnog okruženja te nastojimo vidjeti sto ce se događati nakon njihova bliskog kontakta. Teško je govoriti o brojkama jer na rezultate mogu utjecati još brojni drugi čimbenici - objasnila je.

Podsjećamo, u četvrtak se održala pilot večera na kojoj je sudjelovalo 90 uzvanika koji su primili obje doze cjepiva. Oni će se za tjedan dana testirati. Očekuje se kako bi rezultati pilot projekta mogli utjecati na odluke o epidemiološkim mjerama.