Prvi mladunci zatočene jaguarice i divljeg jaguara

Dok lovi, jaguar je jedna od najtiših životinja u divljini. Plijen na koji se namjerio ponekad će prije osjetiti njegove zube u svom mesu nego što će ga čuti ili vidjeti. S druge strane, ako to žele, njihovo režanje i glasanje može se čuti i u krugu od nekoliko kilometara. A Tania je to željela pa je prošle godine u više navrata ispuštala zvukove koji bi odjekivali šumom. Bio je to poziv na parenje upućen Qaramti, mladom jaguaru kojem je Tania, danas osmogodišnja ženka jaguara, zapela za oko još krajem 2019. godine. Iako su često znali biti na doslovce nekoliko centimetara jedno od drugog, svoju ljubav nisu mogli konzumirati jer ih je dijelila visoka žičana ograda.

Stavili mu GPS lokator

Qaramtine tragove, čije ime na jeziku južnoameričkog naroda Qom znači “onaj koji ne može biti uništen”, prvi je u okolici argentinskog nacionalnog parka El Impenetrable uočio tim znanstvenika predvođen dr. Veronicom Quirogom koju smatraju najvećim svjetskim ekspertom za tu populaciju velikih divljih mačaka. Bilo je to u proljeće 2019. godine, a dr. Quiroga je odlučila u cijeloj regiji koja okružuje nacionalni park postaviti više kamera kako bi pokušali locirati Quaramtu, za kojeg tada nisu znali ni koliko je star ni kojeg je spola. To im je pošlo za rukom nekoliko tjedana kasnije, a jaguara su tada nakratko uspavali te mu oko vrata stavili ogrlicu koja u sebi ima GPS lokator kako bi ga mogli pratiti.

S obzirom na to da se na cijelom tom širem području nalazi, prema procjenama dr. Quiroge, maksimalno petnaestak divljih jaguara, ovo im je bila idealna prilika za proučavanje navika tih životinja. Ono što ih je isprva iznenadilo bilo je to da mužjak mnogo vremena provodi uz sam rub nacionalnog parka, ali su ubrzo otkrili i razlog – bilo je to zbog Tobune, Tanijine majke. Gotovo dva desetljeća stara ženka koja je živjela unutar granica parka silno se svidjela Qaramti, a ni on njoj nije bio mrzak s obzirom na to da se od početka ponašala izuzetno prisno s njim. Ipak, ogradu nisu mogli zaobići pa im je maksimum interakcije bilo ponešto međusobnog njuškanja i trljanja tijelo o tijelo preko ograde.

U blizini bi, unatoč tome što ih je razdvajala ograda, provodili po nekoliko dana, nakon čega bi Qaramta odlazio u lov i po 20-25 kilometara dalje te izbivao po više dana ili čak i tjedana. Dr. Quiroga i osoblje nacionalnog parka odlučili su pokušati napraviti do tog trenutka u svijetu neviđen eksperiment – pustiti divljeg jaguara unutar granica parka i spojiti ga sa ženkom koja nikada nije živjela u divljini te vidjeti hoće li dobiti mladunčad. Zbog toga što je Tobuna bila već mačka u godinama, na njezino su mjesto doveli njezinu kćer Taniju. Kad se Qaramta vratio, ona ga je isprva dočekala s neodobravanjem.

Sagradili im malu nastambu

Govorom tijela najprije je pokazivala kako joj se taj “divljak” ne sviđa te je neprijateljski režala na njega. Iako je on za nju itekako bio zapeo, ona je tek nakon nekoliko tjedana malo popustila te odlučila došetati do ograde i izbliza proučiti tog neznanca. Njihova ljubavna igra potrajala je od kraja 2019. sve do ljeta 2020., što je bio period u kojem su postali totalno ludi jedno za drugim, a Qaramta je na sve žive i nežive načine pokušavao doći do nje, čak i kopajući nekakvu vrstu tunela ispod ograde, ali bi ga osoblje parka uvijek zaustavilo. Nakon što su se uvjerili da neće biti nikakvih problema, pustili su ga unutar parka te su im čak sagradili i posebnu nastambu, a par je odmah kliknuo. Rezultat je dvoje mladunaca koji su na svijet došli krajem siječnja te ono još bitnije – dokaz da i u praksi mogu funkcionirati parovi iz zatočeništva i divljine, što bi populaciju tih veličanstvenih životinja moglo spasiti od izumiranja.