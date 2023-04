Prvi iskaz koji je dao u USKOK-u i priznao te mail s ostavkom su zakonit dokaz

Iskaz koji je Matija Posavec, župan međimurski, nakon uhićenja u rujnu 2021. dao u USKOK, kada je priznao to za što ga se tereti, e-mejl kojim je tada podnio ostavku na mjesto župana te snimke tajno snimljenih razgovora, ostaju u spisu, jer su zakonit dokaz. Odlučio je tako Visoki kazneni sud (VKS), odbivši žalbu Posavca. Njegova obrana lani u listopadu na sjednici optužnog vijeća tražila je da se navedeni dokazi izdvoje kao nezakoniti, no sud ih je odbio pa se Posavec na tu odluku žalio. A ta žalba mu je sada odbijena.

U obrazloženju odluke VKS je naveo kako smatra da nisu osnovani Posavčevi navodi da je "provođenje bilo kakvih posebnih dokaznih radnji nad Posavcem kao građaninom od 29. rujna do 22. prosinca 2020. bilo bez zakonskog osnova i u odnosu prema njemu-bez ikakvog postupovnog akta o tome".

- U navedenom razdoblju nad tim okrivljenikom posebne dokazne radnje nisu bile određene, već su iste određene nalogom suca istrage Županijskog suda u Zagrebu za razdoblje do 23. ožujka 2021., gdje su navedene i obrazložene okolnosti koje su bile temelj za izdavanje naloga za primjenu posebnih dokaznih radnji, između ostalog i telefonski kontakt Posavca i Marija Severa od 29. rujna 2020. čiji sadržaj je jasno izložen i analiziran od strane suca istrage. U cijelosti je promašen žalbeni navod da nakon "slučajnog" nalaza okrivljenik ostaje pod "slučajnim" nadzorom (bez naloga) skoro puna tri mjeseca, jer iz sadržaja prvog naloga o provođenju posebnih dokaznih radnji protiv Posavca jasno je i nedvojbeno utvrđeno za koje razdoblje je predmetni nalog izdan, kao i da, suprotno navodu Posavca, nije propisan rok u kojem policija državnom odvjetniku dostavlja podatke i obavijesti koje upućuju na neko drugo kazneno djelo i počinitelja iz članka 334. Zakona o kaznenom postupku- navodi VKS u obrazloženju.

Posavec je u žalbi naveo i da poštivanje zakonske procedure nije jamstvo zakonitosti konkretnog dokaza te je pojasnio kako postupanje policije i tužitelja prema njemu predstavlja "sredstvo legitimacije očitog psihičkog pritiska tijela kaznenog progona na okrivljenika da prizna počinjenje djela". Drugim riječima tvrdio je da je prvi iskaz na USKOK-u, u kojem je priznao djelo, dao pod prisilom, zbog čega je kako smatra pogrešno utvrđeno činjenično stanje u optužnici protiv njega. VKS se i na taj njegov navod osvrnuo.

- Po stavu suda, to viđenje je vlastita interpretacija i analiza događaja prvog ispitivanja okrivljenika, koje je u suprotnosti s utvrđenjima prvostupanjskog suda. Postupanja koja su prethodila ispitivanju žalitelja predstavljaju uobičajeni hodogram poduzimanja radnji prema uhićenicima odnosno okrivljenicima u zadanim zakonskim rokovima i okvirima, koje prema sasvim uobičajenoj proceduri dovode do provođenja dokazne radnje ispitivanja okrivljenika. Također, nakon reprodukcije snimke prvog ispitivanja žalitelja po ocjeni Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske, osim što je poštivana zakonom propisana procedura, u konkretnom slučaju nema postupanja koja bi upućivala na prisilu ili pritisak na okrivljenika, kao oblika utjecaja na njegovu slobodnu volju prilikom davanja iskaza - kazao je VKS.

Posavec je tvrdio i da je njegova ostavka nakon privođenja u USKOK bila rezultat nedopuštenog psihičkog pritiska na njega, pa se VKS osvrnuo i na taj navod jer je Posavec tražio da se kao nezakonit dokaz izdvoji e-mail koji je poslao.

- Elektronički dopis od 10. rujna 2021. uz koji je dostavljena pisana ostavka žalitelja na dužnost župana ne predstavlja dokaz u smislu odredbi Zakona o kaznenom postupku, obzirom da tim dopisom okrivljenik samo disponira mjestom župana, no podnošenje ostavke, osim što ukazuje na stupanj njegove moralne odgovornosti, u kaznenom postupku se ne dokazuje kaznena odgovornost - naveo je VKS.

Zbog priznanja odmah po privođenju na USKOK i podnošenja ostavke,Posavec ni dana nije proveo u Remetincu već se branio sa slobode. No kasnije se predomislio i oko ostavke i oko priznanja. Što se ostavke tiče, išao je na nove izbore i premoćno pobijedio. A što se priznanja tiče, iznio je novu obranu, u kojoj je tvrdio da nije počinio to za što ga USKOK tereti. I sada u optužnici postaje dva njegova iskaza, odnosno dvije obrane. Posavec se tereti da je od Josipa Kobala primio 10.000 kuna mita kako bi Kobalu omogućio da i dalje ostaje u Upravnom vijeću županijskih cesta. Osim za primanje mita Posavec se tereti i da je preko Milorada Novkovića zaposlio dvije službenice na nezakonit način. Kako su Posavec i Kobal odmah nakon uhićenja priznali za što se terete bili su pušteni da se brane sa slobode, dok je Novković jedno vrijeme proveo u Remetincu. Kobal je pak priznao da je Posavcu dao 10.000 kuna, no tvrdi da je to bila donacija za stranku a ne mito.