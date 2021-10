Prvi čovjek Budimpešte Karácsony ide na Orbána

Šest mađarskih oporbenih stranaka ujedinilo se protiv premijera Viktora Orbána i jučer su započeli s izborom svog kandidata za premijera. Mađarska će opozicija na parlamentarnim izborima u proljeće 2022. na Orbána krenuti sa zajedničkim kandidatom.

Kandidata se bira u dva kruga preliminarnih izbora, prvi krug za izbor “spitzenkandidata” održan je jučer, a sljedeća je 4. listopada. Prvi krug izbora bio je pogođen kibernetičkim napadom na izbornu infrastrukturu.

Da se održi predizborni proces dogovoreno je 15. studenoga 2020. kada se o tome složile Demokratska koalicija, zeleni LMP, Pokret Momentum, Socijalistička partija i Dijalog za Mađarsku, pa i krajnje desni Jobbik. Kao najistaknutiji kandidat nametnuo se budimpeštanski gradonačelnik Gergely Karácsony kojega podržavaju Dijalog, LMP i Socijalistička partija.

Njegova se podrška proteže i izvan granica Mađarske pa i izvan granica Europe jer je nedavno sudjelovao u Zoom konferenciji Continuing Liberty: Liberal Democracy in Central Europe u organizaciji časopisa American Purpose koji promovira vrijednosti liberalne demokracije. I tom je prigodom Karácsonyja je intervjuirao nitko drugi nego poznati ekonomist i politički analitičar Francis Fukuyama.

– Velika je čast biti na istom podiju s gradonačelnikom Karácsonyjem, nekim tko zapravo radi nešto da zaustavi širenje neliberalne ideologije u Europi – rekao je Fukuyama na početku intervjua. Gradonačelnik je glavnog grada Mađarske bio vrlo izravan.

– Orbánova vlada mogla bi biti svjetski prvak u stvaranju tenzija. Mađarska je u stalnom ratu s Europskom unijom, s brojnim drugim međunarodnim dionicima, što sustav drži u stalnoj napetosti i legitimira ograničenja u pravilima demokratske igre – rekao je Gergely Karácsony.

Istodobno, mađarska je opozicija angažirala Ferenca Frésza, tamošnjeg stručnjaka za kibernetičku sigurnost kako bi se istražilo zbog čega se srušila računalna infrastruktura kroz koju je trebalo provesti izbore za opozicijskog kandidata za mađarskog premijera. Sve je funkcioniralo tek dva sata. Najprije se činilo kako se pad sustava dogodio zbog preopterećenosti zbog velikog interesa, no sada Frész tvrdi kako se dogodio DDoS napad. U svakom slučaju, glasanju je pristupilo više od 633.000 Mađara za koje se očekuje kako će većinom svoj glas dati upravo Karácsonyju. On ima ozbiljne protukandidate, to su Klára Dobrev iz Demokratske koalicije te Péter Jakab iz Jobbika. Ne očekuje se da će u drugi krug proći András Fekete-Győr iz Momentuma te neovisni Péter Márki-Zay