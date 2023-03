Prva procjena inflacije za veljaču: U Hrvatskoj, Grčkoj i Italiji najniža u eurozoni

TITOVA LJEPOTICA

Tuđman je sjeo s Miloševićem u najelitnijoj vili Splita. Sad miču branitelje iz derutnog kompleksa

Hoće li nekadašnja Titova vila na Marjanu biti otvorena za javnost, hoće li zid kojim je odvojena od ostalog dijela obale biti srušen, a plaža i park oko vile otvoreni, iz Grada Splita nam nisu odgovorili. Elitna vila sagrađena je 1914. godine kao pansion s 41 sobom, a prvi vlasnik bio je Frane Schiller. Legenda kaže da ju je Schiller izgubio na kocki krajem 20-ih godina prošlog stoljeća, ali ju je nastavio voditi do smrti 1931. godine za novog vlasnika Ivana Petra Sabioncella, povratnika iz Južne Amerike. Tridesetih godina nosila je naziv pansion Split. Do vile su vozile kočije ili se do nje stizalo brodom. U istočnom krilu vile od 1927. do 1930. bio je privremeno smješten Oceanografski institut, a početkom 30-ih godina vila je obnovljena za boravak kraljice Marije Karađorđević i sinova. 1947. godine kompleks vile, pratećih zgrada i zemljišta koji se pružaju na 18 hektara konfisciran je kao jedna od Titovih vila te je od tada pa sve do raspada Jugoslavije bio pod stalnim nadzorom vojske. Tito u vili nije često boravio, ali i na njezinoj terasi ugostio je Winstona Churchilla i Indiru Gandhi.