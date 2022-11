Ukrajina oslobodila 41 naselje. Prva japanska žrtva u ruskoj agresiji, poginuo u ukrajinskoj protuofenzivi

Stručnjaci su podijeljeni oko toga planira li Rusija doista povući svoje snage iz grada Hersona. Moskovski ministar obrane Sergej Šojgu jučer je to objavio na nacionalnoj televiziji. Bijela kuća je rekla da postoje neki znakovi da se ruske snage možda planiraju povući iz grada.

Tijek događaja:

8:38 - Ukrajinski predsjednik Volodimi Zelenski upozorio je da su ruske snage za sobom ostavile "tisuće neeksplodiranih bombi i streljiva".

Oko 170.000 četvornih kilometara zemlje prekriveno je minama, rekao je.

U četvrtak navečer bilo je naznaka da se ukrajinske snage približavaju gradu Hersonu, luci na ušću rijeke Dnipro, rekao je ukrajinski vojni analitičar i medijski komentator, a prenosi agencija Reuters.

Trebat će najmanje tjedan dana da se Rusija povuče iz grada Hersona, rekao je ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov u intervjuu Reutersu u četvrtak. Rusija još uvijek ima 40.000 vojnika u regiji i obavještajni podaci pokazuju da su njezine snage ostale u i oko grada, rekao je Reznikov.

8:18 - Britansko ministarstvo obrane iznijelo je najnovije obavještajne podatke vezane uz rat u Ukrajini.

