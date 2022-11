Kuleba: 'Zaustavite ruske igre gladi'. Ukrajinska vojska objavila video posvećen Hersonu

Nakon dvomjesečne ruske okupacije, ukrajinska vojska je ušla u grad Herson na jugu zemlje.

Tijek događaja:

7:59 - Čini se da je tajanstveni ulični umjetnik Banksy potvrdio da stoji iza crteža koji se nedavno pojavio na uništenoj kući u Ukrajini.

U petak navečer, Banksy je na svom Instagram profilu objavio fotografije crteža na uništenoj kući i napisao "Borodjanka, Ukrajina". Kijevsko predgrađe Borodjanka teško je stradalo u bombardiranju tijekom rata u Ukrajini.

Rad prikazuje djevojku koja naizgled radi stoj na rukama na oštećenom sivom zidu kuće stradale u ratu.

Banksyjevo objavljivanje djela na Instagramu obično se doživljava kao njegova potvrda da je djelo njegovo. Poznati ulični umjetnik u prošlosti je putovao u krizna područja, uključujući Zapadnu obalu. Banksyjev identitet ostaje nepoznat.

7:54 - Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba pozvao je u subotu južnoazijske države da poduzmu sve moguće mjere i zaustave Rusiju u igranju "igara gladi" oko ukrajinskog crnomorskog sporazuma o žitu, koji bi mogao isteći idući tjedan.

Sporazum koji omogućuje izvoz hrane i gnojiva iz nekoliko ukrajinskih crnomorskih luka - kojemu su posredovali UN i Turska 22. srpnja - mogao bi se okončati 19. studenog ako se Rusija ili Ukrajina protive njegovu produljenju.

Govoreći na konferenciji za novinare na margini samita ASEAN-a ukrajinski ministar Kuleba rekao je da Rusija nedovoljno sudjeluje u sporazumu te da su potrebne mjere koje bi osigurale da njezini inspektori namjerno ne odgađaju pošiljke i tjeraju globalne cijene na rast.

"Nije dovoljno samo zadržati Rusiju u sporazumu. Također je važno osigurati da ruski inspektori koji sudjeluju u ovoj inicijativi, djeluju u dobroj vjeri i da pregledavaju brodove bez ikakvih izmišljenih odgoda", rekao je, dodajući da trpe zemlje u Africi i Aziji.

"Pozivam sve članice ASEAN-a da poduzmu sve moguće metode kako bi spriječili Rusiju da igra igre gladi sa svijetom".

7:33 - Izvršni direktor najveće privatne energetske kompanije DTEK Dmytro Sakharuk rekao je na televiziji da u gradu Hersonu uopće nema struje, piše The Kyiv Independent.

Sakharuk je dodao da je bilo potrebno 30 dana za ponovno uspostavljanje struje u dijelovima Kijevske oblasti koje je okupirala Rusija te da očekuje kako će otprilike isto toliko vremena trebati i za ponovno uspostavljanje struje u Hersonu.

⚡️Energy giant DTEK: Russia completely destroyed energy system in Kherson. Executive director of Ukraine's largest private power producer DTEK Dmytro Sakharuk said on TV on Nov. 11 that there is no electricity at all in the city of Kherson.

7:30 - Ukrajinska vojska objavila je video posvećen oslobođenju Hersona u kojem navode kako stanovnici tog grada nikad se nisu predali, a oni nisu odustali od njih.

"Nikad nećemo napustiti one koji su ulovljeni u raljama čudovišta. Borit ćemo se za svakog od naših ljudi",

We will never abandon those who are caught in the jaws of a monster. We will fight for each and every one of our beautiful-as-the-universe people. pic.twitter.com/Gh31K0RFWY