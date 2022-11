Institut: Ukrajina je na korak da si osigura veliku pobjedu, a prekid vatre bi koristio samo Kremlju

Američki think-tank Institut rata objavio je najnoviju analizu stanja na terenu rata u Ukrajini.

"Ukrajinske snage postojano napreduju u Hersonskoj oblasti, dok su se ruske snage povlačile na istočnu obalu rijeke Dnjepar. Ukrajinski vojni dužnosnici i geolocirane snimke društvenih medija potvrđuju da su ukrajinske trupe napredovale sjeverozapadno, zapadno i sjeveroistočno od Hersona u posljednja 24 sata i napredovale do 7 km u nekim područjima. Čini se da se ruske snage zasad povlače u relativno dobrom stanju, a ukrajinske snage postižu očekivane uspjehe bez poraza ruskih snaga, kao što su učinile u protuofenzivi u Harkovu", navode iz Instituta navodeći kako će trebati neko vrijeme da se dovrši rusko povlačenje.

