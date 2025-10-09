Naši Portali
POVIJESNA POSLASTICA

Prva Einsteinova supruga Mileva u svijet teorijske fizike ušla je preko zagrebačke gimnazije

Milena Marić Albert Einstein
Wikimedia Commons
Autor
Elvis Sprečić
09.10.2025.
u 21:00

Mileva Marić bila je prva supruga nobelovca Alberta Einsteina. Njihova veza i brak opisani su kao burni, ali još važnije, njihov odnos doveo je u pitanje vjerodostojnost njegovih radova

U ljeto 1896. mlada djevojka iz Titelja, gradića na obali Tise u tadašnjoj Austro-Ugarskoj Monarhiji, spakirala je kovčege i uputila se prema Zürichu. Zvala se Mileva Marić, imala je 21 godinu, i u svijetu u kojem su sveučilišne učionice bile gotovo u potpunosti rezervirane za muškarce, njezin je dolazak značio rijetku iznimku. Bila je jedna od tek pet žena primljenih te godine na glasoviti Švicarski politehnički institut (Polytechnikum). Samo to već je bila vijest – djevojka s Balkana, pravoslavna Srpkinja iz male zajednice, probila je barijeru koju su u to doba mogle svladati tek rijetke europske intelektualke.

Ključne riječi
fizika Albert Einstein povijesna poslastica mileva marić

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar anti azovac
anti azovac
21:33 09.10.2025.

Mileva u svijet teorijske fizike ušla je preko zagrebačke gimnazije... I šta je poenta kolume? Da nigde nisu postojale gimnazije u Austrougarskoj osim u Zagrebu ? Prećutkuje se da nije bila hrvatica. Bitno da se naglasi da je bila zagrebačka da je bila zagrebačka gimnazija

