Prva Einsteinova supruga Mileva u svijet teorijske fizike ušla je preko zagrebačke gimnazije

U ljeto 1896. mlada djevojka iz Titelja, gradića na obali Tise u tadašnjoj Austro-Ugarskoj Monarhiji, spakirala je kovčege i uputila se prema Zürichu. Zvala se Mileva Marić, imala je 21 godinu, i u svijetu u kojem su sveučilišne učionice bile gotovo u potpunosti rezervirane za muškarce, njezin je dolazak značio rijetku iznimku. Bila je jedna od tek pet žena primljenih te godine na glasoviti Švicarski politehnički institut (Polytechnikum). Samo to već je bila vijest – djevojka s Balkana, pravoslavna Srpkinja iz male zajednice, probila je barijeru koju su u to doba mogle svladati tek rijetke europske intelektualke.
Ekskluzivna nekretnina
FOTO Raskošni dvoetažni penthouse na Črnomercu prodaje se za 4 tisuće eura po kvadratu: Ima i privatni vrt
5
PREDIVAN PAR!
Naš bivši ministar sa suprugom je posvojio dvojicu sinova, iz prvog braka ima kćer, a zajedno su 20 godina
Video sadržaj
SEKS BOMBA!
FOTO Kakve obline! Ovako je najseksi novinarka došla na posao, napali je u komentarima
VELIKA PRILIKA ZA UŠTEDU
Mileva u svijet teorijske fizike ušla je preko zagrebačke gimnazije... I šta je poenta kolume? Da nigde nisu postojale gimnazije u Austrougarskoj osim u Zagrebu ? Prećutkuje se da nije bila hrvatica. Bitno da se naglasi da je bila zagrebačka da je bila zagrebačka gimnazija