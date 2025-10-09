Prva Einsteinova supruga Mileva u svijet teorijske fizike ušla je preko zagrebačke gimnazije

U ljeto 1896. mlada djevojka iz Titelja, gradića na obali Tise u tadašnjoj Austro-Ugarskoj Monarhiji, spakirala je kovčege i uputila se prema Zürichu. Zvala se Mileva Marić, imala je 21 godinu, i u svijetu u kojem su sveučilišne učionice bile gotovo u potpunosti rezervirane za muškarce, njezin je dolazak značio rijetku iznimku. Bila je jedna od tek pet žena primljenih te godine na glasoviti Švicarski politehnički institut (Polytechnikum). Samo to već je bila vijest – djevojka s Balkana, pravoslavna Srpkinja iz male zajednice, probila je barijeru koju su u to doba mogle svladati tek rijetke europske intelektualke.