Prva dama primila cjepivo protiv koronavirusa i poručila - 'natrag u normalu'

Cjepivo protiv koronavirusa primila je danas i Sanja Musić Milanović, profesorica na zagrebačkom Medicinskom fakultetu i voditeljica Službe za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Svjedoči tome i snimka objavljena na Facebook profilu prve dame Hrvatske s porukama "natrag u normalu" i "živjeti zdravo".

- Ako sam ja liječnica i kažem da se želim cijepiti što prije, čim dođem na red, mislim da to može samo dobro donijeti. Ako se ja ne bojim, šaljem poruku - nemojte se ni vi bojati - poručila je nedavno putem medija Sanja Musić Milanović, najavljujući tada cijepljenje čim dođe na red. Prva dama je došla na red danas, a prije točno tjedan dana pred kamerama na Pantovčaku cijepio se i njezin suprug, predsjednik Zoran Milanović.

- Pozivam sve koji žele, ali i one koji ne žele cijepiti se, to nije napravljeno napamet. To je vrlo ozbiljan proces verifikacije, sigurno pomaže i mislim da u jednom trenutku, a mislim da taj trenutak nije daleko, bit će veća ponuda od potražnje, više cjepiva nego onih koji se žele cijepiti. To će biti točka preokreta. Ljudi, cijepite se, to je bolje nego razboljeti se - kazao je tom prilikom Milanović.