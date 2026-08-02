Novi susjed iznenadio stanare, evo što je htio postaviti na balkon: Zvali policiju i vatrogasce

Neobična situacija iznenadila je jednog korisnika Reddita. Naime, novi susjed u zgradi iznad stana njegovih roditelja pokušao je postaviti veliki bazen na balkonu. Objavu o slučaju podijelio je na Redditu, zabrinut zbog moguće opasnosti za stariju zgradu i ostale stanare. Kako je naveo, susjed je postavljao bazen koji bi, prema njegovoj procjeni, mogao primiti između tri i četiri tisuće litara vode, a balkon se nalazi izravno iznad balkona njegovih roditelja. "Nazvali su policiju, ali oni su rekli da nemaju nikakvu ovlast jer možda neće napuniti bazen vodom. Što dalje, da zovu vatrogasce? Tata je sjeo u kafić preko puta i nadzire situaciju. Tu je naravno i pitanje kako bi ga ispraznio bez da napravi štetu s vodom na balkonu od roditelja", pisao je taj redditovac.

Zbog straha da konstrukcija ne bi izdržala toliku težinu, roditelji su pokušali reagirati i pozvali policiju, no rečeno im je da ne mogu postupati jer bazen još nije bio napunjen vodom, objasnio je u objavi. Iz vatrogasne službe, kako je naveo, poručili su im, pak, da ih zovu samo u slučaju da krene punjenje bazena vodom jer ni oni ne mogu intervenirati prije nego što nastane neposredna opasnost.

A problem, također je naveo, nije samo u težini bazena, već i u mogućem pražnjenju vode. Korisnik je upozorio da bi ispuštanje nekoliko tisuća litara vode s balkona moglo napraviti dodatnu štetu susjednim stanovima. Nakon intervencije upravitelja zgrade, kazao je, situacija se ipak smirila – Upravitelj je zatvorio dovod vode i uspio razgovarati sa susjedom, koji je otvorio vrata. Objasnio mu je da postavljanje bazena na balkonu nije dopušteno jer bi moglo ugroziti sigurnost ostalih stanara. Susjed se navodno nije bunio nego je pospremio bazen – napisao je korisnik, dodajući kako upravitelj smatra da susjed možda nije bio svjestan koliko bi takav potez mogao biti opasan.

U komentarima se javio netko čiji je susjed na balkonu na drugom katu držao trampolin za djecu. "Komentiram to s ljudima, kaže jedan: pa šta, trampolin ima mrežu, a balkon ogradu. Daleko sam od stručnog, ali laički: Da ga j***š, to je previše tereta za balkon", napisao je.

U drugom se dodaje: "Ima jedna stavka u zakonu o privatnom vlasništvu, a ta je da možeš poduzeti radnje koje štite tvoje vlasništvo kad je ono ugroženo. Mi smo se pozvali na to kad je novi suvlasnik pokušao betonirati vrt, policija nije reagirala jer "još nije napravio ništa i to je privatno vlasništvo", pa smo mu unijeli nešto veliko nasred vrta i onemogućili mu radnju dok smo čekali inspekciju. Uglavnom,ima nekih caka koje mogu pomoći kad Država ne reagira, iako bi trebala", objašnjeno je. A jedan se korisnik osvrnuo i na reakciju policije. "Super mi je to od policije: 'Možda neće napuniti vodom', a kad napuni, onda to opet nije njihovo. Kakva smijurija od države", napisao je.

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