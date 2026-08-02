Požar u kojem su poginuli otac i dvoje djece bio je podmetnut, policija istražuje što se dogodilo prije tragedije

Požar koji je 1. kolovoza u 7.24 izbio u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretje te u kojem su poginuli 46-godišnjak i dvoje maloljetnika, najvjerojatnije, njegova djeca, bio je podmetnut. Priopćila je to PU krapinsko-zagorska nakon provedenog očevida, tijekom kojeg su utvrdili da je u nekoliko prostorija u kući zapaljena vatra koja je izazvala požar. No što je uzrok smrti 46-godišnjaka i dvoje maloljetnika čija su tijela nađena u kući nakon što su vatrogasci uspjeli svladati požar, za sada nije poznato. Policija je priopćila da su tijela nakon očevida prevezena na Zavod za medicinu i kriminalistiku gdje će se obaviti obdukcija koja bi trebala utvrditi točno vrijeme smrti, ali i uzrok smrti troje preminulih.

Od kada se u subotu ujutro doznalo za tragediju, javno se počelo špekulirati da je riječ o dvostrukom ubojstvu i samoubojstvu, jer su susjedi obitelji koja je živjela u kući u kojoj je izbio požar, lokalnim medijima kazali da su prije izbijanja požara nešto čuli. Neki su spominjali tri pucnja, a neki eksploziju. Ovo potonje spominjao je u izjavi Hini i Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije koji je kazao je da su vatrogasci dojavu o požaru zaprimili u 7.20.

- U 7.20 županijski Vatrogasni operativni centar Zagorske javne vatrogasne postrojbe dobio je dojavu o požaru kuće. Dojavljeno je da suklja crni dim i da se čula eksplozija. Naši vatrogasci su vrlo brzo izašli već u 7.21, a u 7.29 bili su ovdje u Svetom Križu Začretju na mjestu događaja. Izašao je i DVD Sveti Križ Začretje. Već u 7.38 je požar bio kompletno lokaliziran, a kada su vatrogasci ušli u kući našli smo tri smrtno stradale osobe - rekao je Skuliber.

No policija nije izvijestila ni o pucnjevima ni o eksploziji, a tijekom subote doznalo se i da je 46-godišnjak na svom Facebook profilu ostavio post uznemirujućeg sadržaja, iz kojeg su oni koji su ga pročitali zaključili da se sprema počiniti nešto strašno. Jesu li oni koji su post vidjeli alarmirali policiju nije poznato, no policija će sigurno taj post tijekom kriminalističkog istraživanja koje nije dovršeno, pomno analizirati. Jer bi im on možda mogao pomoći u sklapanju kriminalističkog mozaika. Tijekom očevida su sigurno izuzeti svi korisni tragovi, a policija će tijekom kriminalističkog istraživanja razgovarati sa svima onima koji bi im mogli pomoći da utvrde što se dogodilo 1. kolovoza prije 7. 20 u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretju. Među osobama s kojima će razgovarati je i supruga 46-godišnjaka koja je u vrijeme tragedije bila na poslu. Ako se ispostavi da je 46-godišnjak bio taj koji je podmetnuo požar, policiju će vjerojatno zanimati i što je bio motiv tog bezumnog čina, kojim su okončana tri života.

Međutim, kako je za sada pouzdano utvrđeno samo da je požar podmetnut, policija će vjerojatno istraživati i neke druge moguće uzroke tragedije, poput one je li požar namjerno podmetnut kako bi se prikrili tragovi zločina, te ako je tko ga je u tom slučaju podmetnuo. U svakom slučaju puno je neodgovorenih pitanja oko tragedije koja je potresla i uznemirila stanovnike malog mjesta. Načelnik općine Marko Kos najavio je da će po službenom završetku očevida biti proglašen dan žalosti.