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REKORDNO NISKE ZALIHE

Krk poziva na štednju vode: 'Redukcije ćemo izbjeći samo ako svi uložimo napore'

Poljane: Po?ela gradnja vodovoda za okolna naselja
Goran Kovacic/PIXSELL
Autor
Danijel Prerad
02.08.2026.
u 18:20
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Grad i šest otočnih općina upozoravaju da je zbog dugotrajne suše razina vode na izvorištu Ponikve među najnižima u 40 godina

Grad Krk i ostalih šest općina s tog otoka uputili su zajednički apel stanovnicima, gospodarstvenicima, turističkim djelatnicima i gostima da vodu do kraja ljeta koriste odgovorno i racionalno. Razlog su tom javnom apelu, dodaju, izrazito sušna godina i rekordno niske razine vode na otočnim izvorištima, osobito na akumulaciji i izvorištu Ponikve.

– Od gradnje brane Ponikve 1986. godine na otoku Krku nije bilo potrebe za redukcijama vode. Vjerujemo da to neće biti ni ove godine, ali samo ako svi zajedno uložimo dodatan napor kako bismo izbjegli takav scenarij – ističu u zajedničkom priopćenju gradonačelnik Krka te načelnici općina Omišalj, Malinska-Dubašnica, Punat, Baška, Vrbnik i Dobrinj. Oni poručuju kako se upravo ulazi u razdoblje godine kada na otoku tradicionalno boravi najveći broj ljudi, a time i potrošnja vode doseže svoje godišnje maksimume.

– Razina vode na glavnom otočnom izvorištu Ponikve na dan 31. srpnja iznosi 17,40 m.n.m. Taj podatak sam po sebi možda ne govori mnogo, no usporedba s podacima prikupljenima tijekom gotovo 40 godina rada akumulacije pokazuje njegovu ozbiljnost – niža razina zabilježena je samo 1989. i 2012. godine, kada je ukupna potrošnja vode bila znatno manja nego danas. Manjak oborina ove godine odrazio se i na sva ostala izvorišta na otoku, čije su razine također rekordno niske – upozorava se u priopćenju. Iako je vodoopskrbni sustav otoka Krka povezan s riječkim sustavom, iz kojeg se nadomješta dio potrebnih količina vode, i taj sustav ima svoja ograničenja – kako u količinama koje se mogu preuzeti tako i u mogućnostima distribucije. Već sada, upozoravaju vlasti, koristi se oko 90 posto raspoloživog kapaciteta.

Gradonačelnik i načelnici pojašnjavaju u apelu kako uzrok ovakvog stanja leži prije svega u izrazitom manjku oborina tijekom zime i proljeća, kada se stvaraju zalihe vode za sušno ljetno razdoblje. Ove godine palo je oko 30 posto manje oborina od uobičajenog, a u razdoblju od ožujka do srpnja zabilježeno je samo 223 l/m², dok prosjek za isto razdoblje iznosi oko 450 l/m², odnosno ove godine u tom razdoblju palo je 50 posto manje oborina.

– Stoga pozivamo sve građane, gospodarstvenike i turističke djelatnike, kao i naše brojne goste, da u idućem razdoblju vodu koriste odgovorno i racionalno. Posebno molimo da se značajno smanji navodnjavanje poljoprivrednih površina kada nije nužno, ograniči zalijevanje travnjaka, vrtova i ostalih zelenih površina, punjenje bazena i izbjegava svaka nepotrebna potrošnja pitke vode – stoji u apelu. Kako bi dali vlastiti doprinos, Grad Krk i svih šest općina otoka Krka smanjit će potrošnju vode na javnim zelenim površinama za najmanje 30 posto, prilagoditi režime navodnjavanja te provesti dodatne mjere štednje u komunalnim sustavima. 
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Poljane: Po?ela gradnja vodovoda za okolna naselja
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Ključne riječi
redukcija štednja vode voda Krk

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