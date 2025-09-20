Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
ORIO SE I THOMPSONOV HIT

Prosvjed 'Za spas hrvatske kulture i regulaciju uvoza stranih radnik' na Jelačić placu: 'Nismo ustaše, ali ćemo ustati'

Zagreb: Održan "Prosvjed za spas hrvatske kulture, ne uvozu stranih radnika"
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Večernji.hr
20.09.2025.
u 12:48

"Ovo je naša domovina, hrvatska kultura, mi ćemo u svojoj državi pričati hrvatski jezik, koristit ćemo hrvatsku valutu, hrvatsku kunu, ako to građani na referendumu odluče tako", rekao je organizator Ronaldo Barišić.

Na zagrebačkom glavnom trgu danas je održan prosvjed "Za spas hrvatske kulture i regulaciju uvoza stranih radnika" u organizaciji udruge "Za bolju Hrvatsku".  Na Jelačić placu se pjevala hrvatska himna, ali i hit Marka Perkovića Thomposna "Ako ne znaš što je bilo".  Okupljeni su došli s transaprentima na kojima su poručili: "Naša djeca neće nosit turban", "Tata ju je stvorio, ja ću ju čuvati", "Nismo ustaše, ali ćemo ustati"..., a mogle su se vidjeti u hrvatske zastave, kao i one HOS-a.

"Ovo je hrvatska domovina. Naši branitelji su dali žrtvu, nisu to napravili uzalud. Mi smo tu da Hrvatsku obranimo od zamjene stanovništva. Ovo je naša domovina, hrvatska kultura, mi ćemo u svojoj državi pričati hrvatski jezik, koristit ćemo hrvatsku valutu, hrvatsku kunu, ako to građani na referendumu odluče tako", rekao je organizator Ronaldo Barišić. 

Komentara 2

Pogledaj Sve
AN
antonelić
13:08 20.09.2025.

samo oštro na prvu loptu ! ja imam nadu u hos-ovce , ako bude potrebno , zabraniti i turistima da pričaju strane jezike ... i čemu strani natpisi na hrskim ustanovama , npr. "wc i toilet" ... lijepo rođo napiši " kenjara " .

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još