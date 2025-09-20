Prosvjed 'Za spas hrvatske kulture i regulaciju uvoza stranih radnik' na Jelačić placu: 'Nismo ustaše, ali ćemo ustati'

Na zagrebačkom glavnom trgu danas je održan prosvjed "Za spas hrvatske kulture i regulaciju uvoza stranih radnika" u organizaciji udruge "Za bolju Hrvatsku". Na Jelačić placu se pjevala hrvatska himna, ali i hit Marka Perkovića Thomposna "Ako ne znaš što je bilo". Okupljeni su došli s transaprentima na kojima su poručili: "Naša djeca neće nosit turban", "Tata ju je stvorio, ja ću ju čuvati", "Nismo ustaše, ali ćemo ustati"..., a mogle su se vidjeti u hrvatske zastave, kao i one HOS-a.

"Ovo je hrvatska domovina. Naši branitelji su dali žrtvu, nisu to napravili uzalud. Mi smo tu da Hrvatsku obranimo od zamjene stanovništva. Ovo je naša domovina, hrvatska kultura, mi ćemo u svojoj državi pričati hrvatski jezik, koristit ćemo hrvatsku valutu, hrvatsku kunu, ako to građani na referendumu odluče tako", rekao je organizator Ronaldo Barišić.