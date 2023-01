Proširili aplikaciju te osim zadovoljstva radnika sada traže i slabosti u tvrtkama

Pandemija je i bez zahvata u radno zakonodavstvo donijela promjene u načine rada. I to se dogodilo prije svega u djelatnostima gdje je bilo moguće da se više radi kod kuće uz mahom veću produktivnost. Također, pojavili su se i neki s time povezani trendovi. A jedan je i razmišljanje djelatnika o kvaliteti svojeg posla, ali i slobodnog vremena. Dodatna je to promjena na tržištu rada, koje je u nekim sektorima već otprije jako dinamizirano.

Zadovoljstvo je djelatnicima postalo bitnije od materijalnih uvjeta pa su time na cijeni dobili neki alati koji mogu dati jasne odgovore o raspoloženju unutar neke kompanije. Degordian, naša digitalna agencija, napravila je takav alat. Ujesen prošle godine pojavio se Stethoscope, aplikacija koja procjenjuje zadovoljstva djelatnika kao i njihovu angažiranost. Nazvali su to Google Analyticsom za zadovoljstvo zaposlenih. Sada se pojavila i njegova ekstenzija My Stethoscope.

Očito je namjera i ove aplikacije i njezine ekstenzije pomoći tvrtkama da reagiraju na eventualne slabosti u kompaniji te održe one pozitivne strane, a djelatnicima da sami provjere koliko je opravdan njihov dojam o radnom mjestu, pogotovo u odnosu na druge kompanije iz svoje ili neke druge branše.

Desetak faktora

– Jako smo sretni jer imamo mnogo odgovora i to iz različitih djelatnosti, od najnaprednijih IT firmi i velikih korporacija do manjih obiteljskih firmi, zatim KBC-ova, javnih institucija i ministarstava – kaže Daniel Ackermann, direktor Degordiana. Aplikacija je, znači, primjenjiva za bilo koju industriju, u njoj se i nudi širok izbor djelatnosti, no nekako je uobičajeno da su djelatnici u nekim tradicionalnim industrijama rezerviraniji prema davanju mišljenja o vlastitoj tvrtki iz ovog ili onog razloga, od kojih je privatnost onaj koji se obično spomene. Taj problem u Degorianovu Stethoscopeu ipak nije primijećen.

– Trenutno smo na 4000 ispunjenih upitnika, dok svakim danom ta brojka raste. Upitnik je kompleksan, zbog čega smo očekivali odaziv nekoliko stotina ljudi, no ovaj je rezultat premašio sva moguća očekivanja – kaže Ackermann. Aplikacija je sada, dakle, dobila i ekstenziju koja je okrenuta prema djelatniku koji putem My Stethoscopea može sam vidjeti je li doista baš toliko (ne)zadovoljan svojim poslom ili atmosferom u tvrtki. U tu je svrhu aplikacija dobila upitnik koji je nastao u suradnji sa psiholozima Business Psychology Laba koji čine članovi Katedre za psihologiju rada na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Foto: Degordian

Riječ je i kod osnovne aplikacije i kod njezine nove ekstenzije jednostavno o popunjavanju digitalnog anketnog listića, što na kraju daje neki rezultat koji onda vama, djelatniku, ili vlasniku, šefu, daje odgovor o vašem zadovoljstvu na radnome mjestu. Dobro je što My Stethoscope može funkcionirati i ako u tvrtki nije instaliran sam Stethoscope. Naš je dojam kako se radi o doista iznimno korisnom alatu koji može jako utjecati na raspoloženje unutar kolektiva. A to utječe na njegovu ukupnu angažiranost.

– Stethoscope je izuzetno napredan upitnik koji je nastao u suradnji sa psiholozima iz Business Psychology Laba, uz smjernice Degordianovih HR-ovaca. Mnogo je energije i ekspertize uloženo te ne mjeri samo zadovoljstvo već i angažiranost zaposlenika. Angažiranost je čak i važnija jer uz zadovoljstvo pokazuje i motivaciju te istinsku želju za boljitkom kompanije. Razvili smo desetak faktora koji to testiraju i koji se pojavljuju kroz različita pitanja u upitniku – rekao nam je Daniel Ackermann. Interesa, jasno, već ima, nekako smo mišljenja da bi to bio alat vrlo koristan čak i Zavodu za zapošljavanje i njegovu resornom ministarstvu.

Različiti rezultati

– Njima aplikaciju još nismo ponudili. No, javile su nam se kompanije/objekti koji imaju veze s tržištem rada. Pozdravljaju naš rad i jedva čekaju vidjeti rezultate i doznati koje je pravo stanje zadovoljstva hrvatskog radnika – kaže Ackermann. U konačnici je želja da Degordianova aplikacija pridonese tržištu rada u nas.

Nažalost, za sada aplikacija daje očekivane, odnosno rezultate u skladu s posljednjim istraživanjima tržišta rada u nas iako je potražnja na tom tržištu na povijesno najvišim razinama. U jednoj takvoj recentnoj anketi kao glavni razlozi nezadovoljstva navedeni su nemogućnost napredovanja i nezadovoljstvo plaćom. Svakako će biti zanimljivo kakve će rezultate dati Stethoscope i njegova ekstenzija.

– Rezultati su izuzetno zanimljivi. Jako se razlikuju u odnosu na industriju, spol, dob, iskustvo, no, prosječno gledano, Hrvati nisu zadovoljni na poslu i ne bi preporučili svoju tvrtku. Ipak, sa službenim rezultatima i analizama izaći ćemo za nekoliko tjedana, kad sve obradimo – rekao nam je direktor Degordiana.

Sretniji radnici i kvalitetnija poduzeća

– Tržište je uzavrelo. S jedne strane, mogućnosti za posao ima više nego ikad prije. S druge strane, fluktuacija je nikad veća, kompanije imaju nedostatak talenata te je pritisak jako velik. Sve to motivira ljude da promijene posao. No, ključna je informacija upravo vlastito zadovoljstvo te zadovoljstvo radom u određenoj kompaniji. My stethoscope je upravo to – brza analiza koja ti na objektivan način može ponuditi analizu vlastitog zadovoljstva i, još važnije, dati usporedbu s hrvatskim tržištem i industrijom u kojoj radiš. Ako si nezadovoljan, može ti pomoći osvijestiti to i motivirati te za eventualnu promjenu. A ako si zadovoljan, pomoći će ti da to osvijestiš i držiš se svog poslodavca. Vizija sa Stethoscopeom nam je pomoći radnicima da budu sretniji, no i kompanijama da budu kvalitetnije i ponosimo se time da možemo pridonijeti tome – kaže Ackermann.

