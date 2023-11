Proročanstva Nostradamusa za 2024. godinu: Poplave, glad, novi papa, eskalacija sukoba...

Francuski astrolog Michel de Nostradame, poznat kao Nostradamus, napisao je sad već zloglasnu knjigu Les Prophéties 1555. godine u kojoj je iznio svoja predviđanja za budućnost. Mnogi kažu kako su se njegova predviđanja ostvarila, pozivajući se na frapantnu sličnost između stvarnih događaja i njegovih predviđanja, poput velikog požara u Londonu, Hitlerove vladavine i napada 11. rujna. Neki tvrde da je on predvidio smrt američkog predsjednika Johna F. Kennedyja, kao i francusku revoluciju. Iz godine u godinu njegova se predviđanja objavljuju, a sada je otkriveno i ono za 2024. godinu.

Jedno od Nostradamusovih predviđanja, kako navodi Daily Star, moglo bi se odnositi na kralja Charlesa. "Kralj otočja otjeran silom / Zamijenjen onim koji neće imati znak kralja".

Mario Reading, analitičar i autor knjige Nostradamusova proročanstva, rekao je da bi kralj mogao odstupiti zahvaljujući upornim napadima na sebe i svoju drugu suprugu, kraljicu Camillu. Nostradamus je, smatra se, predvidio smrt kraljice Elizabete II., a navodno je točno naveo i njezinu dob.

Francuz je, također, predvidio eskalaciju međunarodnog sukoba u 2024. godini. Napisao je: "Crveni protivnik postat će blijed od straha / Stavljajući u strah veliki ocean". Neki smatraju da bi "crveni protivnik" mogla biti Kina, dok "veliki ocean" sugerira da bi se borbe mogle odvijati na moru, vjerojatno u Indijskom oceanu.

Nostradamus se osvrnuo i na klimatske promjene koje posljednjih godina pogađaju naš planet. Ranije ove godine, mnoge su zemlje zabilježile rekordne temperature, buktjeli su požari, a bilo je i poplava.

"Suha Zemlja postat će još isušenija i bit će velikih poplava", naveo je Nostradamus te upozorio na "vrlo veliku glad zbog vala kuge". To bi, piše Daily Star, moglo nagovijestiti dolazak tsunamija koji bi uništio usjeve. Nostradamus je, također, predvidio smrt pape Franje u 2024. godini.

Michel de Nostradame rođen je u Saint-Rémy-de-Provence 1503. Rano je živio kao putujući ljekarnik, vrlo tražen za liječenje žrtava kuge. Od 1550. nadalje izdavao je godišnje publikacije koje su uključivale proročanske stihove. Godine 1554. počeo je pisati Les Prophéties, u kojima je namjeravao izložiti buduću povijest svijeta u 1000 katrena, raspoređenih u 10 "stoljeća". Kako je njegova slava rasla, Nostradamus je postao blizak prijatelj francuske kraljice, Katarine de Medici, smrt čijeg je muža Henrika II. navodno predvidio u sljedećem stihu: “Mladi će lav svladati starijeg / Na bojnom polju u jednoj bitci / Probosti će mu oči kroz zlatni kavez / Dvije rane učinile su jednu, a onda umire okrutnom smrću.”

Pretpostavlja se da se ovo odnosi na viteški turnir 1559. godine, kada je grof Gabriel de Montgomery oštrim kopljem probio kraljev loše pričvršćen vizir, iskrivivši kraljevo oko, grlo i sljepoočnicu, što je rezultiralo njegovom smrću 11 dana kasnije. Ali istinitost proročanstva je upitna jer se pojavilo u tisku tek dugo nakon tog kobnog susreta.

Nostradamus je predvidio i vlastitu smrt 1566. No, s obzirom na to da je predviđanje izrečeno dan prije nego što je umro, i da je bio gotovo prikovan za krevet zbog artritisa, vodene bolesti i arterioskleroze, možda to nije bio toliko simptom njegova proročkog genija kao iskaz očitog.

