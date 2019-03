Propao i peti pokušaj potvrđivanja druge optužnice protiv braće Mamić

Propao je i peti pokušaj potvrđivanja druge optužnice protiv braće Zdravka i Zorana Mamića.

Sjednica Optužnog vijeća Županijskog suda u Osijeku ponovno je odgođena, a razlog je ovoga puta neuredna dostava poziva, i to za optužene Zdravka i Marija Mamića te Nikkyja Arthura Vuksana, kao i branitelja Veljka Miljevića.

[video: 30359 / ]

Nisu se, pojasnimo, ni dužni pojaviti na toj sjednici, no da bi ona mogla biti održana, nužno je da su primili poziv. Nema, pak, dokaza da im je poziv uručen, pa stranke pretpostavljaju kako je "zakazala" Hrvatska pošta. Kako nam je neslužbeno pojašnjeno, pismena sa suda predugo putuju, kao i povratnice, i to "ponekad i 10 do 15 dana".

Nije se, tako, u srijedu odlučivalo niti o određivanju istražnog zatvora protiv Zdravka Mamića i u tom predmetu, što bi, eventualno, moglo otvoriti put ka njegovu izručenju iz BiH.

Druga optužnica protiv Mamića podignuta je još u jesen 2017. Spisi su već tri puta slani s osječkog suda na Vrhovni sud.