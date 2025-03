Promjene se događaju brže od očekivanog: Oceani će ponovno pozelenjeti, evo kako je to moguće

Oceani su nekad bili zeleni, pa su postali plavi, no ponovno će pozelenjeti, piše New Scientists. Na evoluciju cijanobakterija koje su opskrbljivale atmosferu potrebnim količinama kisika vjerojatno je utjecala Zemljina zelena faza, koja je trajala od prije otprilike tri milijarde do 600 milijuna godina. Promjene u boji oceana povezane su s klimatskim promjenama i transformacijama koje se događaju u morskim ekosustavima. Klorofil iz fitoplanktona boji vodu u zelenu, a na to, kako se navodi, utječe i ljudska aktivnost te klimatske promjene. Promjene boje događaju se brže od očekivanog, što izaziva zabrinutost, posebno za morsku biološku raznolikost. Popular Mechanics objavio je da je 56 posto svjetskih oceana već pozelenjelo u posljednjih 20 godina, prema istraživanju provedenom 2023. godine.

