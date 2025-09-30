Naši Portali
IVO GRGIĆ ZA VEČERNJI LIST:

'Proizvođače čeka 'crni' Božić, a građane nova poskupljenja mesa, mlijeka i prerađevina'

Autor
Jolanda Rak Šajn
30.09.2025.
u 12:41

Stručnjak Ivo Grgić s Agronomskog fakulteta kaže da poljoprivreda ne može rješavati socijalne probleme, a za ASK su, tvrdi, krivi propusti mjerodavnih, a ne specijalni rat

Još tijekom prošle epidemije, 2023., upozoravao sam da nije pitanje hoće li, nego kada će afrička svinjska kuga (ASK) iznova ući u populaciju svinja. I da će to biti puno opasnije nego tada. Procjena se temeljila na neozbiljnosti znatnog broja uzgajivača, nedostatku veterinara, neozbiljnim i opasnim porukama raznih huškača, čak i nekima koji danas obnašaju državničke dužnosti. No nadležni su se bojali djelovati restriktivnije, strašeći se odjeka s terena, pobuna i svega drugoga što je procijenjeno lošim zbog nadolazećih izbora. Stali smo na pola puta u provođenju neophodnih mjera i sada smo u strahu od pandemije s poznatim lošim ishodom za cjelokupnu hrvatsku poljoprivredu, upozorava prof. dr. sc. Ivo Grgić iz Zavoda za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj zagrebačkog Agronomskog fakulteta, nakon što se ASK "probio" i na veliku farmu s oko 10.000 svinja. Razgovaramo tko je krivac za masovna usmrćenja svinja na istoku Hrvatske, a i druge bolesti s kojima nam stočarstvo tone u još dublje probleme, sve višim cijenama hrane...

Ključne riječi
ASK agronomski fakultet Afrička svinjska kuga Ivo Grgić

