Progovorio vozač koji se u Istri s više od 2 promila zabio u vlak: 'Ja se niš' ne sjećam

Osjećam se kao da sam ponovno rođen, kao da sam dobio drugu šansu za život. Preživio sam udar vlaka i iako me cijelo tijelo užasno boli, sretan sam što sam živ, rekao je za 24sata Vitomir Lakošeljac (60) iz Svetog Petra u šumi. Nakon teške nesreće nalazi na torakovaskularnom odjelu pulske Opće bolnice. Kako smo saznali od liječnika, izvan je životne opasnosti. U nedjelju je na pružnom prijelazu u Svetom Petru u Šumi nedaleko od Pazina na njegov automobil naletio putnički vlak.

- Da samo znate kakav je to udarac bio. Osjećaj je čudan i strašan istovremeno, kao da je raketa pogodila tenk. Taj udarac neću nikad zaboraviti - kaže Vitomir.

Vatrogasci su ga izvlačili iz smrskanog automobila i on je kolima Hitne pomoći prevezen u bolnicu.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 14.02.2021., Sveti Petar u sumi - Prometna nesreca na zeljeznickom prijelazu u Svetom Petru u sumi. Vlak je udario automobili Corsa na zeljeznickom prijelazu s rampom. Vozac je ozlijedjen i prevezen je bolnicu. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL

- Imam slomljenih nekoliko rebara, ključnu kost i jedan pršljen u kralježnici. Ne sjećam se baš svega što se dogodilo. U vozilu sam bio s mojim psom, jer nikad nigdje ne idem bez njega. Pas je dobro i dok ne izađem iz bolnice bit će zbrinut kod prijatelja u Poreču. Zove se Mići jer je malen. To je jedno predivno stvorenje koje me nikad ne napušta, a ja ga od milja zovem Prco. Nas dvojica smo zajedno četiri godine i to je čista ljubav. Nedostaje mi. I ja njemu nedostajem, znam, ali ćemo se opet brzo sresti - ispričao je Lakošeljac.

Za 24sata je dodao jda se samo kroz maglu sjeća da su nakon udarca ljudi iz mjesta počeli dolaziti jer su čuli što se dogodilo.

- Čuo sam kako ljudi govore da me se mora izvući iz smrskanog automobila. Ne znam uopće kako mi se to dogodilo. Ali dobro sam prošao. Mještani iz sela su divni i zovu me te pitaju kako sam i treba li mi nešto. Oni se brinu i o mojim kokicama te im stvarno svima hvala. Živ sam i to je bitno, a za sve ostalo ćemo polako - kaže.

Istarska je policija u ponedjeljak izvijestila da je naknadno utvrđeno da je vozač automobila bio pod utjecajem alkohola od 2,37 promila.