Prognani Hrvati iz Banje Luke kritizirali Čovića: Njegova izjava je uvreda za zdrav razum i sol na ranu svim obespravljenim

Udruga "Nazaret" koja okuplja prognane Hrvate s područja Banje Luke oštro je kritizirala predsjednika HDZ BiH Dragana Čovića zbog njegova nastupa u parlamentu Republike Srpske, dok je Josip Jerković, HDZ-ov potpredsjednik RS, branio Čovića i poruke koje je poslao.

Udruga "Nazaret" kritizirala je Čovića zbog toga što je 1. veljače poslao poruku kojom je pozivao na očuvanje RS, a uopće nije spomenuo stradanja i potrebe hrvatskih prognanika iz tog entiteta.

U izjavi koju potpisuje predsjednik udruge Vinko Laštro, iz "Nazareta" ističu kako je je ono što je on govorio u Narodnoj skupštini RS "zabrinjavajuće i nedopustivo", kao i da Hrvati u tijelima vlasti RS zapravo nemaju svoje predstavnike koji bi zastupali njihove interese. Podsjećaju kako je tijekom rata samo na području Banjolučke biskupije, i to uglavnom tamo gdje nije bilo ratnih sukoba, ubijeno više od tisuću Hrvata, a da te žrtve, kao ni brojne prognane, Čović nije niti spomenuo u parlamentu RS.

"Dragan Čović nije ovdje bitan koliko je bitno to što se on predstavlja kao da je predstavnik svih Hrvata u BiH. Hrvati u RS-u nisu ga nikada izabrali a on se tako i ponaša jer nije učinio ništa za Hrvate u RS-u. Njegova izjava koja RS predstavlja kao normalni entitet uvreda je za zdrav razum i sol na ranu svim prognanim i obespravljenim Hrvatima iz RS-a", stoji u reakciji.

Čoviću i HDZ-u BiH predbacuju da kada govore o Hrvatima u BiH misle samo na one u Federaciji, dok su oni u RS u statusu otpisanih, a na tu je igru, kako ističu, pristala i međunarodna zajednica.

Iz "Nazareta" su Čovića optužili da je "stao na stranu agresora" na BiH pa je time izgubio svaki kredibilitet da predstavlja bilo koga u BiH.

"Pristali ste na to da vam Milorad Dodik govori kako u RS-u nema problema s Hrvatima. Naravno da nema kada su pobijeni ili protjerani, a ono malo što ih je ostalo jedva slobodno diše. Vi na to licemjerje i izrugivanje pristajete i takvu osobu imate kao glavnog sugovornika o novom ustroju BiH", stoji u poruci upućenoj izravno Čoviću.

Naveli su kako su svjesni opasnosti da BiH ne smije biti pretvorena u građansku državu po željama Bošnjaka, no da se ona mora transformirati u funkcionalnu cjelinu a to je, kako ističu, moguće samo na temelju prijedloga Biskupske konferencije BiH iz 2005. godine o uspostavi četiri regije.

Potpredsjednik RS Jerković je pak u intervjuu za provladin list "Glas Srpske" kazao kako je Čović trebao doći u Banju Luku i iznijeti svoja stajališta.

Tvrdi kako je on tamo "smirenim i mudrim političkim tonom" pokušao predočiti stvarno stanje, ali i predložiti rješenje za daljnji suživot u BiH, jer se ne smije dopustiti "brisanje" konstitutivnih naroda iz domova naroda i Predsjedništva BiH.

"Prepoznali smo... namjere da Federacija BiH postane građanska država bošnjačkog naroda. Jasno nam je svima da BiH može preživjeti samo kao zemlja tri konstitutivna naroda i tu nema kalkulacija", kazao je Jerković

Ustvrdio je kako on kao hrvatski dužnosnik u RS stalno govori o položaju Hrvata u tom entitetu, kojih je sada tamo nakon masovnih progona ostalo oko 30 tisuća. Jerković kaže kako on ni tom brojkom nije nezadovoljan, a da je interes za povratak slab.

"Svi oni (Hrvati) koji sa mnom razgovaraju o tome kažu da je lakše nama u RS nego njima u Federaciji BiH, iako je Federacija stvorena po Daytonu i za Hrvate i za Bošnjake", kazao je Jerković.