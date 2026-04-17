Kina izgradila 'otok smrti': Pogledajte što su uspjeli sakriti od satelita, usred oceana niknuo vojni stroj

U samo nekoliko mjeseci udaljeni pješčani sprud u Južnokineskom moru pretvoren je u umjetni otok s pratećim objektima, uzletno-sletnim stazama te potencijalnim raketnim i radarskim instalacijama. Na satelitskim snimkama vidi se kako kineski jaružari intenzivno rade na lokaciji. Nizozemski AD piše da struktura otoka snažno podsjeća na ranije kineske projekte u kojima su mali grebeni pretvarani u potpuno opremljene vojne baze.

Satelitske snimke pokazuju da čak 22 kineska jaružara od prosinca neprekidno nasipavaju pijesak oko grebena Antelope Reef, malog grebena u otočju Paracel. Ono što je nekoć bio tek pješčani sprud s nekoliko objekata, sada se diskretno, ali iznimno brzo pretvara u potpuno novi otok. Jaružari su isključili svoje transpondere kako ih se ne bi moglo pratiti, piše britanski The Telegraph. Ipak, istraživači iz inicijative Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) uspjeli su putem satelitskih snimaka detaljno pratiti radove. U prosincu 2025. satelitske snimke još su prikazivale koraljni greben na kojem je bila vidljiva samo mala kineska ispostava. U samo tri mjeseca greben je znatno proširen. U međuvremenu je izgrađen ojačani obrambeni pojas oko otoka, a pojavila su se najmanje dva nova pristaništa. Stručnjaci strahuju da bi projekt mogao prerasti u najveći kineski otok u toj regiji. Posebno zabrinjava činjenica da bi područje moglo služiti kao strateška baza u slučaju budućih napetosti, primjerice oko Tajvana.

Antelope Reef may become China’s largest island in the South China Sea, reaching a record-breaking 1,450 acres of land reclamation. https://t.co/v8fQUiTOUx pic.twitter.com/fb7PxSdJr7 — AMTI (@AsiaMTI) April 17, 2026

Otok je sada dug oko 3,3 kilometra te bi, prema procjenama AMTI-ja, mogao imati uzletno-sletnu stazu dugu oko 2,7 kilometara. To je dovoljno za sve moderne kineske borbene zrakoplove. Kina već raspolaže sličnom pistom na otoku Woody Island, glavnom kineskom uporištu u spornom otočju Paracel. Ondje se redovito raspoređuju bombarderi, uključujući model H-6 koji može nositi i nuklearno oružje.

Gregory Poling, direktor AMTI-ja, očekuje da bi Kina do kraja 2026. mogla završiti izgradnju otoka. „Vjerojatno ćemo prve aktivnosti u toj bazi vidjeti već do kraja ove godine“, rekao je za The Telegraph. Prema mišljenju stručnjaka, Kina će na Antelope Reefu vjerojatno postaviti opsežnu vojnu infrastrukturu. To uključuje radarske sustave, skladišta goriva i skloništa za napredne oružane sustave poput protuzračnih i krstarećih raketa. Time bi se otok pridružio dugom popisu kineskih vojnih položaja u Južnokineskom moru. Od 2014. godine Kina je desetke manjih stijena i sprudova pretvorila u vojne baze. Ukupno je izgradila najmanje 27 ispostava u regiji: dvadeset na otočju Paracel i sedam na otočju Spratly, bliže Filipinima. „Sve te instalacije imaju vojnu svrhu“, rekao je Poling. „Moguće civilne funkcije uglavnom su paravan. Cilj je proširiti kinesku kontrolu nad Južnokineskim morem.“

Na otočje Paracel, gdje se nalazi Antelope Reef, pravo polaže Kina, ali i Vijetnam te Tajvan. Prema stručnjacima, proširenje grebena moglo bi imati za cilj bolji nadzor nad Vijetnamom, koji je posljednjih godina također jačao svoje položaje u regiji. Od 2021. godine Vijetnam je stvorio oko 890 hektara novog zemljišta na umjetnim otocima u Južnokineskom moru. Neke od tih lokacija već imaju piste i luke. Analitičari smatraju da bi Antelope Reef prvenstveno mogao služiti kao baza za kinesku obalnu stražu i mornaricu. Odatle bi se mogle provoditi ophodnje u vodama između otočja Paracel i Vijetnama. „Vjerojatno će to prije svega biti prislušna postaja i logistička točka za brodove“, rekao je Poling. „A to će Hanoi posebno iritirati.“